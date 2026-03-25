假水務署釣魚短訊呃25人共$80萬　警瓦解詐騙集團拘4人包括主腦

警方經過深入調查及情報分析，昨日（24日）成功瓦解一個活躍於本港、利用釣魚短訊盜取信用卡資料網上購物的詐騙集團，並以「串謀詐騙」罪拘捕4名本地男女（22至41歲），他們涉嫌與今年1月至3月發生的25宗同類型詐騙案件有關，涉及金額超過80萬港元。



港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩表示，該詐騙集團的犯案手法有高度組織。他們會假冒水務署的名義，向市民發放帶有虛假連結的釣魚短訊，要求處理帳戶事宜，或繳付逾期帳單。據悉，案件單一損失最高金額為約9.1萬元，騙徒獲取交易驗證碼後，用作購買勞力士手錶。



警方檢獲大量證物，包括逾9萬元現金、多部手提電話、電腦設備、電話儲值卡，以及大批懷疑以詐騙手段取得的贓物，包括名貴手錶、護膚品、酒、保健食品、演唱會門票及大量遊戲卡等。（梁偉權攝）

徐蔚瑩指，當受害人點擊連結後，在偽冒網輸入信用卡資料，詐騙集團成員隨即利用取得的資料，於本地不同網上商店進行大額購物，購買名牌手錶、演唱會門票，以及具有炒賣價值的遊戲卡等。為逃避追查，集團成員會將訂購貨物配送至不同智能櫃及零售店舖，然後派人提取。

警方經過深入調查，整合及分析大量的閉路電視片段，包括「銳眼」計劃安裝於罪案黑點的閉路電視錄像，成功鎖定集團成員的活動模式。調查亦發現，集團主腦會利用私家車接載其他成員到不同地點提取貨物，隨後運送到集團據點，即一個由主腦租用、位於觀塘的工業大廈單位。

是次拘捕行動中，警方搜查該個面積約為1,000平方呎的單位，並在內拘捕4名詐騙集團成員（2男2女，22至41歲），包括案中41歲男主腦。據悉，4名被捕人為朋友。警方亦檢獲大量證物，包括逾9萬元現金、多部手提電話、電腦設備、電話儲值卡，以及大批懷疑以詐騙手段取得的贓物，包括名貴手錶、護膚品、酒、保健食品、演唱會門票及大量遊戲卡等。據了解，檢獲的Pokémon遊戲卡，炒價約為數千至數萬元不等。

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騙徒電腦藏非法平台 儲假水務署、交通補貼等網站

徐蔚瑩續指，人員更在單位其中一部電腦中發現一個非法網上平台。該系統儲存多個虛假網頁的網站，包括偽冒水務署、證券公司、超市積分、政府交通補貼等的釣魚網站。該系統更設有一個控制台，可以顯示受騙人數、資料，甚至設有按鈕，可以即時指示受騙人輸入一次性密碼，用作進行實時交易。是次執法行動成功搗破該個用作儲存贓物、發送釣魚短訊及操控詐騙系統的運作中心。

警方提醒市民，以欺騙手段取得財產是嚴重罪行。根據香港法例，一經定罪，最高可被判處監禁10年。任何利用釣魚短訊進行詐騙的行為，警方必定會嚴肅跟進，全力打擊。

此外，警方呼籲市民要提高警覺，切勿點擊來歷不明的短訊連結，以及輸入個人資料或銀行卡資料。政府部門不會透過短訊連結引領市民到其他網站，或要求市民提交信用卡資料、一次性密碼等敏感資料。

如有懷疑，應向相關機構核實真偽，或致電警方的防騙易熱線18222尋求協助，亦可以使用警方「防騙視伏器」流動應用程式，輸入網址檢查風險等級。市民應妥善保管自己的信用卡資料，並開啟銀行的交易通知，以便及早發現可疑交易。

警方提醒市民提防騙徒假冒水務署發出的假「水費單」，和相關釣魚電郵及短訊。（警方fb）

▼ 圖看假冒水務署釣魚電郵及網站攻擊流程▼

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警方及水務署強調，真正由水務署發出的短訊，發用人名稱必定有「#」號，用稱為「#WSD」及「#WSD eWater」；該署不會透過電郵或短訊內的超連結，引領客戶到其他網站，或要求客戶提供信用卡或其他個人資料交水費。水務署致客戶有關電子帳單的電郵，只會由「customer_services@wsd.gov.hk」或「ccbs_no_reply@ccbs.wsd.gov.hk」發出。

提防假水費單的五大伏位

1. 發送人名稱假扮水務署，使用「WSD」「GOV」等字眼

2. 收款金額低，令人容易鬆懈

3. 訊息中使用威嚇用字，如「即將停水」、「罰款」

4. 假連結亦使用「WSD」、「GOV」的字眼冒充官網

5. 直接引導至可疑網站，要求收訊人填寫信用卡資料、輸入驗證碼

兩方法安全獲取水務署帳戶資訊及繳費

．下載及登入水務署流動應用程式「水務易」（eWater），可以隨時隨地查看帳戶資訊啦，程式設有發出帳單及繳款到期日的推送提示功能。下載「水務易」（eWater）：https://www.wsd.gov.hk/....../ewater-mobile-app/index.html

．透過水務署官方網址（www.wsd.gov.hk） 登入「電子服務帳戶」（ESD）：https://www.esd.wsd.gov.hk/esd/preLogin.do?pageFlag=1