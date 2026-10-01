WhatsApp騎劫｜1周50宗呃$2000萬　「生意夥伴」掠$1500萬泰達幣

過去一周，警方共接獲約50宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，總損失近2,000萬港元。其中損失金額最高一宗，受害人收到生意夥伴由WhatsApp發送的訊息，要求轉賬200萬枚加密貨幣「泰達幣（USDT）」到一個不明加密貨幣錢包。受害人不虞有詐，直至公司下屬查詢轉賬要求時，方知生意夥伴WhatsApp帳戶早已被騎劫，折合損失約值1,500萬港元。



過去一周，警方共接獲約50宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，涉款近2,000萬港元；最大一宗，受害人轉賬200萬枚加密貨幣「泰達幣（USDT）」，折合損失約值1,500萬元。（「CyberDefender 守網者」Facebook）

警方在Facebook專頁「守網者」拆解，騙徒用以下方法騎劫WhatsApp帳戶：

1.以白撞訊息要求驗證帳號；

2.回覆後，會被轉至另一WhatsApp假客服對話框；

3.假客服提供iOS/Android版本假驗證流程；

4.驗證流程實際是用以配對主機，容許另一裝置登入的教學步驟；

5.騙徒以另一裝置試圖登入，受害人隨即收到8位數代碼；

6.假如受害人根據上述流程輸入8位數代碼，帳戶隨即會被騎劫。

警方提醒，收到任何更改電話或戶口號碼通知，務必致電對方雙重核實資訊；定期登出所有不明的已連結裝置。下載防騙視伏APP：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。