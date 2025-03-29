緬甸地震｜香港救援隊2023年土耳其地震曾出動　救出4名生還者

土耳其東南部2023年2月6日發生7.8級大地震，造成逾7,800人罹難，特區政府同月8日派出保安局、消防處、入境事務處和衞生署等60名人員組成的搜救隊前往土耳其，協助地震災場的搜救工作，包括消防處派出多名坍塌搜救專隊（USAR）及救護員和搜救犬參與。而救援隊最終成功救出四名生還者。



▼2023年2月《香港60人搜救隊往土耳其地震災區救援▼



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救援隊由消防、保安局、入境處和衞生署人員組成

他們出發前，更獲署理行政長官陳國基、保安局局長鄧炳強及土耳其領事館代表到場送行。署理行政長官陳國基當時表示，收到土耳其領事館求助，希望港府能提供協助。多個部門於短時間內組成搜救隊，出發到當地搜救。搜救隊由一名副消防總長帶領59名成員，分別來自保安局、入境處、消防處、衞生署醫生及護士等，並帶備生命探測器、混凝土切割工具。本港救援隊成功在災區救出四名生還者。

香港派往土耳其救災的救援隊一行59人，登上行政長官公共服務獎狀之列，他們早前亦榮登今屆政府首設的「行政長官表揚榜」。（政府新聞處圖片）

救援隊員洗操時收候命通知 妻子聞訊哭著體諒

救援隊更成為首屆「行政長官表揚榜」得主。救援隊成員之一、消防處機場消防隊指揮官黃思律（時任特區救援隊副指揮官）表示，絕大部份隊員在出發前並無時間準備，他在2月8日晚上洗澡期間，消防處副處長突然致電給他，通知最快需要在即晚出發救災。他當時回答︰「畀五分鐘我，我出去同屋企人講先。」他的妻子獲告知後立即哭泣，但仍表示體諒。

能救出4名生還者不易：一個都好難得

抵達土耳其後，黃思律感到震撼，直言20年工作生涯，從未目睹如此規模龐大的災難事件，整座城市的樓宇均已倒塌或出現裂痕。他並反駁質疑聲音，指當時大部份傷者已救出，認為能夠救出4名傷者實屬不易。「我大膽講，對於我哋嚟講好好彩，仲搵到生還者，Even一個都好，都好難得。」

▼2023年2月6日 土耳其發生7.8級地震▼

