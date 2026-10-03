兩周14宗投資騙案涉款逾$660萬　25歲女誤信「專家」失$140萬

警方於「守網者」Facebook專頁透露，過去兩周接獲14宗投資騙案，受害人均為30歲以下青年，涉款總額超過660萬元。其中一名25歲女子在網上結識及誤信「投資專家」，短短12日內合共轉帳逾140萬元予騙徒。



一名25歲女子在網上結識及誤信「投資專家」，短短12日內合共轉帳逾140萬元予騙徒。（「守網者」Facebook圖片）

25歲事主透過交友應用程式認識一名自稱「投資專家」的騙徒。騙徒起初並無索要錢財，而是花兩個月時間與她聊天、建立信任，逐步帶出「虛擬貨幣投資」的話題，並不斷展示「賺錢成果」，令事主信以為真。

其後，騙徒向事主發送一個虛假投資網站連結，指示她在網站開設「虛擬貨幣錢包」、存入資金、購買虛擬貨幣及投資。事主誤以為有人帶領投資，在短短12日內合共轉帳逾140萬元，予騙徒用作購買虛擬貨幣。虛假網站顯示投資回報可觀，利潤不斷上升，事主誤以為獲利，惟後來提款不果，才驚覺受騙。

警方提醒市民，若從網上結識的人游說投資，應先「停一停，諗一諗」。對聲稱「低風險、高回報、穩賺」的投資項目，應立即提高警覺。切勿點擊陌生人提供的不明連結，及將款項轉入個人戶口或來歷不明的平台。如有懷疑，可下載「防騙視伏App」，查證可疑網站及騙案資訊。