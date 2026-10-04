旺角工人吊冷氣機上簷篷　吊吊揈嚇到無人走近　網民批危險｜有片

Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」昨日（3日）流傳3段影片，顯示現場是旺角奶路臣街近洗衣街，鬧市人來人往，可見4名工人晚上站在奶路臣街20號啟賢大廈1樓簷篷，另有2人站在樓下馬路位置，他們徒手用繩索吊起一部大型冷氣機組，全程吊吊揈，眾人合力將冷氣機組拉上平台，其間有男工大叫「唔好放手」，亦有人指示其他人如何吊運，最終成功吊上，站在簷篷的男工揮手多謝，高呼「唔該晒」。



由於冷氣機組一度凌空懸於大廈外圍，下方正是馬路和行人路，一旦機組、繩索或其他物件意外墮下，隨時壓傷途人，事件引起多名途人駐足觀望，無人走近，亦沒有車輛駛經。影片拍攝角度未能完整顯示地面情況，因此未知施工期間下方是否已設置圍封範圍、警告標誌或安排人員阻止途人進入危險區域。



4名工人晚上站在奶路臣街20號啟賢大廈1樓平台，另有2人站在樓下馬路位置，他們用繩索吊起一部大型冷氣機組，眾人合力將冷氣機組拉上平台。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

帖主沒有交代事發日期和時間，影片引來許多網民討論，「拍戲？唔會有人咁癲啩」、「好危險，跌落嚟就大鑊」、「為咗慳吊車，真係搬X死人哋個仔」、「想快又想慳吊車運費」。

（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

根據本港法例第59J章《工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例》的安全指引，如工程涉及規例所指的起重機械或起重裝置，負荷物在升起或下降時須穩固懸吊或承托，並充分固定，以防任何部分滑脫或移位，對人身或財產造成危險。

（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

勞工處的安全工作守則亦指出，起吊前應評估負荷物重量、預先制定合適的索具裝配方法，並使用合適的起重裝置及設備，同時考慮負荷物的重心及平衡，避免在吊運過程中倒下或滑出。

有男工大叫「唔好放手」，亦有人指示其他人如何吊運。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

換言之，香港並非一概禁止利用繩索或起重設備吊運冷氣機，但吊運方式、設備承重量、固定方法、操作人員及現場安全安排均須視乎實際工程符合相關規定。

此外，冷氣機並非「自己裝就得」。屋宇署的小型工程監管制度涵蓋多類用作支承空調機的支架及構築物，視乎支架的位置、高度、伸出距離及冷氣機重量等因素，工程可能被列作不同級別的小型工程，需要由符合資格的訂明註冊承建商進行。

（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

屋宇署技術指引亦列明，部分符合指定條件的冷氣機承托支架工程即使屬指定豁免工程，亦不得伸出街道或建築物公用部分之上，相關工程不應對行人構成阻礙或危險。