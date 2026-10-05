鑽石山女子持刀指嚇港鐵職員索八達通卡、紙鈔　行劫不果回家被捕

昨日（4日）傍晚一名女子在港鐵鑽石山站客務中心以刀指嚇職員及敲玻璃，要求職員交出八達通卡及100元港幣紙鈔。警方接報到場翻查閉路電視追查女子行蹤，並相信她已返回慈雲山慈正邨正暉樓的住所。



警方及消防員破門而入，最終在今（5日）凌晨近2時拘捕一名姓黎（50歲）女子，她涉嫌企圖行劫被捕，現正被扣留調查。案件交由黃大仙警區重案組跟進。據了解，涉案女子有精神病紀錄。



經調查後，警方及消防員到慈雲山慈正邨正暉樓帶同爆破工具繼續搜查，最終在今（5日）凌晨近2時拘捕一名女子，據悉女子期間反抗，她清醒被綁在擔架上送院。（陳永武攝）

經調查後，警方及消防員到慈雲山慈正邨正暉樓帶同爆破工具繼續搜查，最終在今（5日）凌晨近2時拘捕一名女子，據悉女子期間反抗，她清醒被綁在擔架上送院。（陳永武攝）

警方昨日（4日）傍晚6時50分，接獲港鐵鑽石山站客務中心有職員報案，指一名女子在上址懷疑以刀指嚇客務中心的職員，要求職員交出所有八達通卡及所有100元港幣紙鈔，並用刀敲打客務中心的玻璃，她企圖行劫不果後逃去。

警方接報到場調查，在鑽石山站檢獲一塊長約5厘米的斷裂陶瓷刀片，又一度派出反恐特勤隊到場，並持盾於荷里活廣場內搜索。經翻查閉路電視片段後，警方相信涉事女子已離開鑽石山，並疑現身慈雲山慈正邨的住所。

警方東九龍衝鋒隊隨即趕到慈正邨正暉樓搜查，並一度在大廈對開位置展開氣墊，部分警員戴頭盔、身穿戰術背心及持盾在大堂戒備。及至晚上10時許，有警員帶同爆破工具上樓。警方在正暉樓一個低層單位接觸涉案女子，惟她情緒激動並拒絕開門，消防破門而入，警方將女子制服，涉案女子報稱不適，最終被固定在擔架床上送院。經初步調查，她涉嫌企圖行劫被捕，現正被扣留調查。案件交由黃大仙警區重案組跟進。據了解，涉案女子有精神病紀錄。

警方東九龍衝鋒隊隨即趕到慈正邨正暉樓搜查，並一度在大廈對開位置展開氣墊，部分警員戴頭盔、身穿戰術背心及持盾在大堂戒備。（李家傑攝）

警方東九龍衝鋒隊隨即趕到慈正邨正暉樓搜查，並一度在大廈對開位置展開氣墊，部分警員戴頭盔、身穿戰術背心及持盾在大堂戒備。（陳永武攝）

有警員在正暉樓一個單位內帶證物上警車。（李家傑攝）

有警員在正暉樓一個單位內帶證物上警車。（李家傑攝）

警方反恐特勤隊持盾於荷里活廣場內搜索。（網上圖片）

警方衝鋒隊及後到慈正邨正暉樓搜查，部分警員戴頭盔、身穿戰術背心及持盾戒備。（林振華攝）

警方衝鋒隊及後到慈正邨正暉樓搜查，部分警員戴頭盔、身穿戰術背心及持盾在大堂戒備；有警員上樓調查。（林振華攝）

及至晚上10時許，有警員帶同爆破工具上樓。（林振華攝）

及至晚上10時許，有警員帶同爆破工具上樓。（林振華攝）