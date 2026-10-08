假招聘誘求職者開戶口出糧　實為騙案收贓款　警拘10人包括大專生

警方於昨日（7日）展開執法行動，成功搗破一個詐騙及洗黑錢集團，共拘捕10人，其中包括骨幹成員，涉及43宗網購及援交騙案，損失金額逾80萬元。調查顯示，犯罪集團利用虛假「模特兒」招聘廣告，騙徒以方便發放薪金為藉口，誘騙求職者使用集團提供的電話號碼登記支付寶帳戶。



該批帳戶隨後淪為受操控的傀儡戶口，被用作收取多宗騙案的款項，而案中傀儡戶口合共收取逾200萬元騙款。其中骨幹成員包括一對就讀大專院校的男女，兩人相信為情侶關係，警方亦成功於其中一人的戶口內，攔截一筆350萬元的來歷不明資金。



據了解，犯罪集團合共操控9個傀儡戶口，其中8個是利用模特兒騙案所獲取；餘下一個戶口則專門用作統一收取全部騙款。

警方搗破一個詐騙洗黑錢集團，拘捕10人。行動中，人員共檢獲17部涉案手提電話、2部電腦、3個路由器等電子儀器，以及43,100元現金。（林振華攝）

新界南總區科技及財富罪案組總督察林俊康表示，警方在2024年10月至2026年5月期間，接獲多宗市民報案，報稱因誤墮網上購物騙案，將逾80萬元的騙款存入多個銀行戶口。新界南總區科技及財富罪案組接手調查後，根據情報分析、資金流向調查，以及翻查大量閉路電視片段，成功鎖定一個活躍於本地的詐騙及洗黑錢集團。

發佈假模特兒招聘廣告 騙求職者註冊電子錢包作傀儡戶口

警方經調查顯示，該集團於2024年開始運作，並分三個階段犯案。首先，集團會在社交媒體上以「賺快錢」為誘因，廣泛發佈模特兒招聘廣告。當有求職者應徵後，騙徒會要求他們先停用原有的電子錢包帳戶，並使用騙徒提供的電話號碼註冊一個新的電子錢包，聲稱作發放薪金之用。但實際上，求職者註冊該新電子錢包時，其帳戶資料在註冊那一刻已落入犯罪集團手中。這些電子錢包隨後會由犯罪集團操控，並淪為傀儡戶口。

當犯罪集團收集到一定數量的傀儡戶口後，便會透過社交媒體繼續進行詐騙，並利用這些傀儡戶口接收騙款。紀錄顯示，該犯罪集團至少牽涉43宗網上購物及援交騙案。受害人包括13男30女（13至37歲）。在網上購物騙案中，騙徒會聲稱出售熱門演唱會門票，以「平價」或「割愛」等標題作招徠，6成受害人為學生。

操控8傀儡戶口收逾200萬騙款 警追蹤實體消費紀錄鎖定成員身份

林俊康續指，犯罪集團至少操控了9個傀儡戶口，合共收取216萬元的不明來歷資金。其後，這8個傀儡戶口亦轉帳了超過100萬港元至集團骨幹成員名下的銀行戶口。骨幹成員收到款項後，會進一步將資金分流，將大部分款項轉移至自己名下其他的銀行戶口，企圖將黑錢「洗白」。

最終，警方經調查後，成功追蹤到這筆款項的實體消費紀錄。當中包括兩名集團骨幹成員曾到某高級按摩店消費、到某本地專上學院的餐廳消費，以及到某診所就診。警方透過調查、閉路電視分析及情報分析，成功鎖定所有犯罪集團成員的身份，並於昨日展開拘捕行動。

行動中，人員共檢獲17部涉案手提電話、2部電腦、3個路由器等電子儀器，以及43,100元現金。警方特別指出，在打擊洗黑錢罪行方面一直採取截斷資金鏈的策略。在是次行動中，警方於其中一名集團成員名下的銀行戶口內，成功攔截350萬元懷疑涉案資金。

警方搗破一個詐騙洗黑錢集團，拘捕10人。行動中，人員共檢獲17部涉案手提電話、2部電腦、3個路由器等電子儀器，以及43,100元現金。（林振華攝）

新界南總區科技及財富罪案組警司梁志恆稱，警方相信，是次行動已成功瓦解一個活躍於本港的詐騙集團。集團骨幹成員現正被扣留調查，警方會繼續採取積極行動，作進一步調查及拘捕。

最後，警方藉此機會呼籲廣大市民，特別是年輕人及學生，第一，網上求職陷阱多，標榜「無經驗」、「高薪」的所謂模特兒或「賺快錢」工作，往往很可能是騙局；第二，切勿將自己的銀行戶口或電子錢包（例如支付寶）的操控權隨便交予陌生人，亦不要協助來歷不明的人士，以他們的電話號碼來登記自己的帳戶。

警方重申，洗黑錢屬嚴重的罪行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產為犯罪得益，而依然處理該等財產，即屬違法。一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。