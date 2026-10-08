兩內地男女分別由檳城及曼谷抵港　海關搜獲$255萬可卡因及大麻花

香港海關昨日及今日（7及8日）在機場偵破兩宗入境旅客販毒案，檢獲約兩公斤懷疑可卡因及約5.2公斤懷疑大麻花，估計市值共約255萬元。



首宗案件，一名24歲內地男旅客昨日從馬來西亞檳城飛抵香港，手提行李藏約兩公斤懷疑可卡因。（海關圖片）

首宗案件中，一名24歲內地男旅客昨日從馬來西亞檳城飛抵香港；關員清關時，在其手提行李內發現重約兩公斤的懷疑可卡因。

第二宗案件則涉及一名55歲內地女旅客，她今日從泰國曼谷飛抵香港，手提行李內被搜獲重約5.2公斤懷疑大麻花。

兩案被捕男女已分別被控以一項販運危險藥物罪，均於明日（9日）在西九龍裁判法院提堂。

第二宗案件涉及一名55歲內地女旅客，今日從泰國曼谷飛抵香港，手提行李內被搜獲重約5.2公斤懷疑大麻花。

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。