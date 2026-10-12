德朗邨謀殺｜93歲死者中風患癌　夫逝30年無兒女　親友請印傭照顧

啟德德朗邨德瑤樓發生謀殺案，93歲老婦疑遭負責照顧的52歲印傭，7分鐘內20次拍打臉、頸、頭，用腳踩腹數次，以及被粗暴移動，老婦在床上昏迷，送院告不治。警方以涉嫌謀殺將印傭拘捕。



警方交代案情時透露老婦的身世，她早年喪夫，膝下無兒女，獨居於上址一個150呎的單位。她17年前確診大腸癌、3年多前中風，醫生指需要人24小時照顧，故親戚3年多前聘請涉案印傭在家中照顧。老婦口齒不清、行動不便，難以用電話與親戚溝通，親戚每月探望一次。



昨日（11日）啟德德朗邨德瑤樓一名九旬老婦，疑曾被印尼籍女傭拍打頭部，送院後不治。（翁鈺輝攝）

秀茂坪警區副指揮官溫景亨署理高級警司，在記者會上交代案情時表示，女死者姓關，93歲，其丈夫大約30年前病逝，夫婦兩人無兒無女，寓所內亦無其他家人同住。關婦本身患有「三高」，除此之外，她於17年前罹患大腸癌、直至2022年中風。經醫生評估後，需要長期服藥及覆診。

此外，醫生亦建議安排24小時全天候照顧關婦，因此，其親戚在2022年底，聘請了涉案的52歲印傭，並於2023年1月到任，開始照顧關婦。此後，有個別親戚大約一個月探訪關婦一次。據知，關婦因中風後，出現行動不便、溝通亦有些口齒不清的情況，亦難以用電話聯絡親友。

秀茂坪警區副指揮官溫景亨署理高級警司，在記者會上交代調查進度。(翁鈺輝攝)

家中安裝閉路電視 親友不會長期監察

昨早（11日）上午8時許，印傭向座頭保安求助，指老婦失去知覺，老婦由救護車送院，在上午9時12分告不治，其身上無明顯傷痕。老婦過身後當晚11時許，親友翻看單位內的閉路電視影片，揭發印傭在事前曾在7分鐘內打老婦頭、頸、臉20次，腳踩腹數次及粗暴移動，遂通報警方，故警方今早蒐證後，將印傭拘捕。

據了解，親友因關婦年紀大，而在其家中安裝了閉路電視。並非因知道她會遇襲而安裝。但即使裝了，親友也不會長期監察。根據親戚提供的資訊，之前並無發現過涉案外印傭襲擊關婦；但警方根據現有資訊相信，有人於照顧過程中曾對死者施襲，初步發現過去約半個月，每日都間歇性有施襲，例如徒手拍打其身體等。

而警方在死者身上，並無發現明顯致命傷勢，亦無發現打鬥或搜掠痕跡。法醫檢查後，發現死者胸口兩處瘀傷，腹部兩位置有傷，右下巴一處瘀傷，左頸擦傷，但無明顯致命傷。稍後會安排解剖及化驗確定死因。