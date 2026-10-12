德朗邨謀殺｜印傭老婦關係不佳　警：疑照顧問題長期磨擦過於辛勞

啟德德朗邨發生謀殺案，一名52歲印傭涉於昨晨（11日）多次襲擊她照顧的93歲老婦，老婦其後失去知覺，送院後不治。警方經初步調查後，以涉嫌「謀殺」拘捕該名印傭，今午（12日）交代案情時指，事發前印傭涉嫌打老婦頭部20次，又數次踩其腹部，並粗暴移動老婦。



秀茂坪警區副指揮官署理高級警司溫景亨在記者會上交代案情時透露，老婦早年喪夫，膝下無兒女，居於德朗邨一個150呎的單位。她17年前確診大腸癌、3年多前中風，醫生指她需要24小時照顧，故親戚3年多前聘請涉案印傭在家中照顧。老婦口齒不清、行動不便，難以用電話與親戚溝通，個別親戚每月探望一次。



被問及死者與被捕人是否有積怨，溫指出，初步調查相信因照顧關係，外傭與老婦長期有磨擦、或外傭過於辛勞，導致兩人關係不好。此外，社會福利署有定期探訪死者。《香港01》正向社會福利署查詢。



啟德德朗邨一名93歲老婦疑被印傭襲擊後死亡，印傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

警方指，最初在老婦身上未有發現明顯致命傷痕，單位內亦無發現打鬥或搜掠痕跡。直到昨晚約11時，當翻查相關片段後，發現死者於送院前疑曾經被印傭襲擊。警方今晨檢取單位內的閉路電視片段，確認涉案印傭於昨日早上約8時03分至8時10分期間，多次襲擊老婦。當時老婦躺在床上，印傭涉嫌間歇性、共約20次徒手打老婦的頭頸及臉部，並曾用腳踩着死者腹部粗暴地移動她。據知，有人曾踩老婦腹部數次。

法醫檢查發現死者胸口兩處瘀傷、腹部兩處位置有傷、右下巴一處瘀傷、左頸擦傷，但無明顯致命傷。稍後會安排解剖及化驗確定死因。

溫景亨表示，根據親戚提供的資訊，之前無發現過被捕人有打婆婆；但警方檢取相關片段及調查發後相信，有人在過去約半個月，每日都間歇性向老婦施襲。