港鐵藍田站路軌火｜乘客受阻半小時稱略有混亂　讚職員處理迅速

港鐵藍田站路軌旁今日（13日）傍晚發生火警，觀塘綫來往觀塘站及調景嶺站的列車服務一度暫停，藍田站更曾經需要關閉，港鐵安排免費接駁巴士來往受影響的3個車站。有乘客表示行程受阻約半小時，現場雖一度略有混亂，但認為職員指示算清晰；更有乘客笑言職員處理事故「好快，所以唔滿意都無咩所謂啦」。



港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站關閉，大批港鐵職員、消防員及警員在月台調查，當中包括消防處公路及鐵路拯救員（頭盔上有紅黃相間方格標貼）。（梁偉權攝）

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身處藍田站的乘客貝先生表示，原來打算乘港鐵返回九龍灣住所，從車站廣播得悉事故發生後，發現港鐵安排的接駁巴士不會前往九龍灣，若改為等巴士恐「太耐、太多人」，故他轉而在附近用膳，之後才回到已重開的藍田站乘搭港鐵，行程受阻約半小時。

他形容在未有接駁巴士前，現場情況一度「有啲混亂」，大量乘客擠在車站出入口。但現場職員指示「算清晰」，他在一、兩分鐘內，已可以到達出口。

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站一度關閉，乘客貝先生稱行程受阻約半小時。（梁偉權攝）

另一乘客吳先生表示，下班後打算前往觀塘，因「好熱」不想步行，故乘搭港鐵，但在藍田站附近看見大批消防員及警察，之後來到車站了解。當時藍田站已重開，他指車站大堂不算多人，「因為應該啱啱走咗大量（乘客）」。

吳先生亦認同港鐵職員及警員的指示清晰。被問到對於港鐵在下班時間發生事故有沒有不滿，他指職員「都整（處理）得好快，所以唔滿意都無咩所謂啦」。

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站一度關閉，乘客吳先生稱現場職員及警員指示清晰。（梁偉權攝）

事故期間藍田及觀塘一帶路面交通嚴重擠塞。《香港01》接獲讀者提供照片，可見港鐵觀塘站對開一帶行人路擠滿人，大部分是等候巴士的乘客。記者在藍田站附近的藍田公共運輸交匯處，多條巴士路線候車乘客大排長龍，有警員在場維持秩序。其後港鐵列車服務逐漸回復正常，藍田站啟田道出口陸續有市民出入車站。

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站一度關閉，藍田公共運輸交匯處多條巴士路線候車乘客大排長龍。（林振華攝）

警方在下午約5時42分接獲港鐵職員報案，指藍田站往黃埔方向路軌疑有火警。港鐵其後公布，起火位置在藍田站路軌旁。消防處將火警列為二級，大批消防員趕抵藍田站處理，包括頭盔上有紅黃相間方格標貼的公路及鐵路拯救員。

據了解，至晚上約6時35分，消防確認火勢已熄，藍田站重開；港鐵服務在晚上約6時45分逐步回復正常。初步調查相信，火警由路軌轉接器短路引發，事故中無人受傷。