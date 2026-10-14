藍田站月台冒煙｜機房電線過熱　2月檢測無異樣　將查兩事故關連

港鐵藍田站連續兩日出現故障，繼昨日（13日）傍晚路軌旁的絕緣膠起火後，今早（14日）藍田站月台設備又冒煙。港鐵指經初步調查顯示，今早藍田站電力設備房內有電線過熱冒煙，而電力方面有日常檢測及維修，今年2月在設備上進行檢測，並無異樣；昨日起火的絕緣膠，於今年3月更換，並於9月通過檢測，其失效屬罕見，港鐵將會與專家及供應商了解原因，並調查兩件事是否有關。



港鐵公司副總監車務營運及本地鐵路李婉玲（左）及港鐵公司副總監車務工程維修李劍雄（右）開記者會交代事件。（馬耀文攝）

港鐵公司副總監車務營運及本地鐵路李婉玲表示，港鐵就昨日及今日觀塘服務受阻，對乘客帶來不便致歉，港鐵非常關注事件，一定會嚴肅跟進事件。

藍田站2號月台電機房設備冒煙 啟動車站疏散程序

李婉玲續指，今早8時許，藍田站站長收到2號月台一個電機房有火警警報，所以隨即派職員到場檢查，發現滅火裝置已經啟動，並有設備冒煙。車站站長根據緊急應變機制，啟動車站疏散程序，警方、消防及其他車站職員到場協助疏散乘客。

其間觀塘綫列車不停藍田站，觀塘綫列車服務一直維持運作。消防到場繼續用滅火裝置處理事件，港鐵職員待相關設備冷卻後進行復修，檢測後確保運作正常及安全後，藍田站於今早10時前重新開放，觀塘綫的運作亦逐步回復正常。

昨晩藍田站路軌疑因短路 令路軌旁道岔（波口）絕緣膠起火

至於昨日傍晩藍田站路軌旁邊，疑因短路令路軌旁道岔（波口）設備一件絕緣膠起火，港鐵及消防處理，至昨晚6時半左右回復正常。

在處理此兩件事期間，無論服務安排及疏散流程均以乘客安全為首要任務。公司一直透過傳媒、廣播及手機應用程式等不同渠道通知乘客最新的車務安排。這兩日，港鐵已安排超過210名前線協助及120輛接駁巴士行走受影響路段，安排大致暢順，感謝乘客包容和體諒。

港鐵公司副總監-車務工程維修李劍雄指絕緣膠起火屬罕見。（馬耀文攝）

藍田站有電線過熱 絕緣膠失效屬罕見 將一併調查

港鐵公司副總監車務工程維修李劍雄進一步解釋兩宗事故詳情，他指昨日事故是短路引致波口的組件絕緣膠起火，昨晚已將受損的絕緣膠及相關組件更換，並於非行車時間就同類型的裝置作全面檢測。

今早事故初步相信是藍田站電力設備房內有電線過熱，將會一併將兩件事展開深入調查，多方面找出因素，例如為何會過熱，檢視設備、操作、環境及電力狀況等因素，兩件事之間有否相連關係。港鐵會邀請獨立專家參與調查，找出原因作改善，並向政府相關部門滙報及交報告。

李又指，今日會加派人手密切監察電力系統及各項設施，亦會加派工程人員駐守藍田站，以確保服務順暢。

李劍雄承認，絕緣膠失效屬罕見，同類裝置有30多個。而絕緣膠於今年3月更換，並於9月已進行設備檢測；而電力方面有日常檢測及維修，今年2月在設備上進行檢測，並無異樣，將會聯同獨立第三方及供應商找出其失效原因。

港鐵藍田站現場情況

藍田往調景嶺方向月台盡頭的房間有白煙散出，消防員在場處理。（《香港01》圖片）

港鐵一度安排免費接駁巴士，行駛觀塘至油塘站，中途藍田站乘客可上下車，呼籲乘客為行程預留充裕時間。

事故期間列車不停藍田站。（香港01圖片）

消防車在藍田站外。（香港01圖片）

事隔不足15小時，港鐵藍田站再發生事故。昨日（13日）傍晚6時許藍田站附近路軌旁有設備起火，觀塘綫來往觀塘站至調景嶺站的列車服務一度暫停，藍田站曾經關閉。港鐵公布事件緣於道岔（俗稱「波口」，路軌轉接器）設備一件絕緣膠因短路起火。