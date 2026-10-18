有片｜新皇崗口岸人潮逼爆　市民批現場混亂　等兩小時仍未過關

新皇崗口岸於10月12日正式啟用，今日（18日）是新皇崗口岸啟用後首個周日，結果過關閘口大排長龍。有讀者向《香港01》表示，使用傳統人工櫃枱出境，但現場大排長龍，等了將近兩小時仍然未能過關，直言現場安排非常混亂，關口職員又無法有效指示市民排隊，現場有不少市民鼓譟，要由警員到場維修秩序。小紅書有網民更形容過關「大混亂」，根本分不清如何排隊，又批評「隊伍無人管理」。



保安局局長鄧炳強昨日（17日）表示，預計重陽節一連三日長假期將迎來過關高峰，不少市民將北上掃墓，預計高峰日單日出入境人次將突破10萬，當局已預留充裕人手應對。然而今日（18日）上午，新皇崗口岸出現大批北上人潮。

惟不少市民在社交媒體發帖指現場管理混亂，不僅現場工作人員「一問三不知」，甚至出現旅客「找不到隊尾」及被迫折返重新排隊等亂象。據了解，混亂局面已持續至少兩小時，更驚動警方到場戒備。

有網民直言：「皇崗口岸還沒準備好就別開了。」（小紅書截圖）

今早有多名網民在「小紅書」發文，強烈批評新皇崗口岸管理欠佳，指現場排隊極其混亂，不僅沒有明確的分流指引，連現場工作人員亦「一問三不知」，直斥：「隊伍沒人管理，歪歪扭扭，問沒人知曉，工作人員自己都不知道。真是頭大，很多人不停的迴轉頭，問就是不知道怎麼回事，反正排到前面沒得過 又轉過頭來重新排另一條不知道什麼的隊列。硬體再好，但是管理差勁（完全無人管理！）也讓人體驗感非常不好。真的要給差評！」

有網民表示，從香港返回深圳，足足耗了一個半小時，他嘆道：「真服了，世界真的是個巨大的草台班子。」並使用Hashtag形容「人擠人擠人擠」。

另有網民更呼籲市民切勿使用皇崗口岸，「避開皇崗口岸吧！人太多了！我都不知道哪裡是隊尾了，找不到排隊的隊尾」。

今早有多名網民在「小紅書」發文，強烈批評新皇崗口岸管理欠佳，指現場排隊極其混亂。（小紅書圖片）

有網民呼籲市民切勿使用皇崗口岸。（小紅書截圖）

有讀者向《香港01》記者透露，今日帶著小童打算北上，11時許已抵達新皇崗口岸，但使用傳統人工櫃枱出境，卻發現大排長龍。他表示混亂主因是大量旅客未提前辦理登記，無法使用「e-道」自動過關，加上隨行小童眾多，導致傳統人工櫃檯瞬間爆滿，至今已等了近兩小時仍無法過關。該名讀坦言，今日下午如打算北上的市民，應該考慮其他口岸，因他目前觀察新皇崗口岸的人潮應短時間內應無法疏導。

有市民亦指出，由於現場缺乏人流引導，不少人因不明狀況而無意間插隊，進而引發排隊民眾與插隊者的激烈口角，甚至需要警員到場戒備及訓斥雙方。據悉，截至中午現場情況未見改善，混亂局面已持續至少兩小時。