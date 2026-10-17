直擊新皇崗口岸首周末　周邊晚市冷清　茶飲店嘆客流少但業主加租

新皇崗口岸啟用後的首個周六（17日），不少港人特地經新口岸過關體驗一下。不過現場所見，大部份過關後直接往地鐵站離開，毗鄰小區的人流不多，有茶飲店店主去年底看準口岸機遇進駐小區，他表示最近陸續有多間按摩店或美甲店開業，派出店員在街上招客，冷清的小區開始變得熱鬧，但翹首以盼的口岸只帶來「一點幫助」，晚上更是接近零人流，而業主數個月前更提早加租，因此正考慮租約期滿後搬舖。



事實上，該小區確實未能受惠，直至今日晚飯時間，多間餐廳仍有大量空桌，至於按摩店的顧客量不算多，幾乎每間店都借新開張的名義，推出減價優惠吸客。



新皇崗口岸本周一（12日）啟用，今日（17日）是啟用後首個周末，也是重陽節小黃金周首日，不少市民特地經新皇崗口岸北上深圳。（歐陽德浩攝）

記者觀察到大部份市民過關後直接乘坐扶手電梯往地鐵站，不會在新皇崗口岸周邊一帶逗留。（歐陽德浩攝）

大部份市民新皇崗口岸過關後直接往地鐵站離開

新皇崗口岸本周一（12日）啟用，今日（17日）是啟用後首個周末，也是重陽節小黃金周首日，不少市民特地經新皇崗口岸北上深圳。不過記者觀察到，大部份市民過關後直接乘坐扶手電梯往地鐵站，不會在新皇崗口岸周邊一帶逗留，僅少部份人離開大樓往附近小區搵食，究竟商家又如何看待新口岸帶來的機遇？

新皇崗口岸沒有商場互相連接，周邊也無知名的連鎖商戶，僅得對面小區「廊橋國際」的外圍，開有便利店、餐廳及按摩店。（歐陽德浩攝）

「廊橋國際」小區最少有7間按摩店，大部份在最近開業。（歐陽德浩攝）

新皇崗口岸無商場連接 附近僅得住宅區小店

新皇崗口岸不似羅湖口岸或蓮塘口岸，沒有商場互相連接，周邊也無知名的連鎖商戶，僅得對面小區「廊橋國際」的外圍，開有便利店、餐廳及按摩店。茶飲店「壹杯茶咖」負責人吳先生表示，因得悉新皇崗口岸今年啟用，去年底毅然進駐小區，期望能「賭一把」賺錢機會。

記者與店主吳先生聊天約半小時，僅得兩人進店分別購買咖啡及檸茶。（歐陽德浩攝）

茶飲店「壹杯茶咖」負責人吳先生表示，因得悉新皇崗口岸今年啟用，去年底毅然進駐小區，期望能「賭一把」賺錢機會。（歐陽德浩攝）

茶飲店店主︰翹首以盼的口岸只帶來「一點幫助」 業主數月前卻提早加租

不過現實不似預期，吳先生指出該小區的位置較為偏僻，人流一直以來不算多，雖然最近陸續有多間按摩店或美甲店開業，派出店員到街上招客，冷清的小區開始變得熱鬧，一切貌似變好，但翹首以盼的新皇崗口岸只帶來「一點幫助」，傍晚6時後僅餘居民路過，接近零人流，因此他繼續提早關門下班，而業主數個月前更提早加租，雖然升幅不高，但足以增加經營壓力，估計本月只能夠賺取勉強維生的收入。

茶飲店「壹杯茶咖」位於「廊橋國際」的二樓，由於小區的人流稀少，負責人吳先生偶爾會提早關門。（歐陽德浩攝）

按摩店員工在街上招客，冷清的小區開始變得熱鬧。（歐陽德浩攝）

稱不少投資者視察後不敢進駐 正考慮租約期滿後搬舖

吳先生又指，過去數日有不少投資者特地前來視察環境，經了解後紛紛表示不敢進駐該區。他對現狀也感到非常無奈，稱將視乎未來數個月的營商環境，考慮租約期滿後是否需要搬舖，「實在不行就轉店。」

「廊橋國際」有一間牙醫診所新開業。（歐陽德浩攝）

「廊橋國際」小區較知名的連鎖店，只有LAWSON便利店。（歐陽德浩攝）

不旺丁又不旺財 晚飯時間多間餐廳有大量空桌

事實上，記者觀察到該小區確實未能受惠，直至今日晚飯時間，雖然多間餐廳正對新皇崗口岸，惟店內仍有大量空桌。而記者與店主吳先生聊天約半小時，僅得兩人進店分別購買咖啡及檸茶，每杯定價人民幣約20元（折合約23.3港元），如何每日依靠茶飲賺回租金費用成疑。

雖然多間餐廳正對新皇崗口岸，惟晚飯時段店內仍有大量空桌。（歐陽德浩攝）

每間按摩店都借新開張的名義，推出減價優惠吸客。（歐陽德浩攝）

按摩店推減價優惠吸客 千呎面積租金人民幣4萬多元

另外粗略估算，小區內最少有7間按摩店，數量甚至高於餐廳，惟目測顧客量不算多，幾乎每間店都借新開張的名義，推出減價優惠吸客，有按摩師向記者透露，其95平方米（相等於約1,023平方呎）店舖租金為人民幣4萬多元。