尖沙咀MMA｜疑涉黑幫同門內訌　警拘4男涉毆鬥　檢開山刀及藤條

尖沙咀加連威老道前日（16日）發生街頭「MMA」打鬥案，多名男子激烈互毆，更有人手持武器「參戰」。據了解，事件疑涉黑幫同門內訌。



今日（18日）晚上警方召開記者會交代案情表示，人員經調查後，於港九多處拘捕4名男子涉嫌「毆鬥」，現正全力追緝其他涉案人士。消息指，其中一人為尖沙咀新義安小頭目「符B」，他曾於2021年亦捲入黑幫廝殺案，駕車撞警署閘門求救。



據了解，雙方早前因態度問題起爭執。其後有人意圖尋仇，雙方人馬在街頭狹路相逢，繼而發生毆鬥。

行動中，警方共拘捕4名男子，檢獲案發疑犯所穿的衣物、開山刀及手提電話等。（林振華攝）

油尖警區反三合會行動組督察鄧耀發稱，警方於10月16日約下午接獲多宗報案，指尖沙咀加連威老道有多名男子在現場叫囂及毆鬥，當中有人手持棍狀物體施襲，令市民驚恐，擾亂社會安寧。惟警員到場時，涉案人士已經逃去無蹤，但在現場檢獲一把開山刀及一枝藤條。油尖警區反黑組隨後接手調查，並鎖定相關涉案人士身分。

其後，人員在港九多區拘捕共4名本地男子，年齡介乎22至36歲，他們報稱無業或為地盤工人。所有被捕人士現正被扣留調查，警方表示會全力追緝其他在逃人士。

行動中，警方共拘捕4名男子，檢獲案發疑犯所穿的衣物、開山刀及手提電話等。（林振華攝）

油尖警區署理總督察(刑事)劉鈞豪稱，對所有暴力案件採取零容忍態度，特別是發生在熙來攘往的鬧市中，令途人受驚的暴力案件；警方予以強烈譴責，並有決心盡一切努力將兇徒繩之於法。

油尖警區署理總督察(刑事)劉鈞豪（左）及油尖警區反三合會行動組督察鄧耀發（右）交代案情。（林振華攝）

▼2026年10月16日尖沙咀街頭打鬥▼

