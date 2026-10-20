有片｜銅鑼灣SOGO外兩地牌私家車剷行人路　目擊者：以為死神來了

銅鑼灣鬧市發生險象環生的交通驚險事件。今日（20日）網上流傳一段影片，顯示一輛掛有廣東省電動車牌、及香港FV字頭車牌的灰色私家車，企圖一度鏟上行人路，直逼熙來攘往的過馬路等候區，有目擊者發文直言：「以為死神來了」



事發地點為銅鑼灣崇光百貨（SOGO）對開繁忙路段，片中涉事灰色私家車車頭已直接駛入行人路範圍，多名途人見狀紛紛走避，有人驚呼「佢無理由咁樣喎」。幸事件中未有釀成嚴重傷亡。幾秒鐘後，涉事私家車調頭，再從行人路駛離，返回正常行車線。



一輛掛有中港兩地牌的灰色私家車，一度鏟上行人路。（Threads 05wongmafans）

私家車直逼熙來攘往的過馬路等候區。（Threads 05wongmafans）

涉事私家車其後再從行人路駛離，返回正常行車線。（Threads 05wongmafans）

今年1月，灣仔區議會地區設施及工程委員會曾開會討論，建議在銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨SOGO對出馬路上址，安裝符合國際安全標準的汽車防撞設施，預料花費500萬。政府文件強調，若有關地點被有心人士利用汽車作為攻擊手段，故意衝撞人群，後果將不堪設想。

而過往上址曾發生多次汽車誤闖行人區意外。2020年10月，一輛紅色的士懷疑逃避塞車，由馬路駛上崇光百貨SOGO對出馬路位置，走「捷徑」穿過人流前往記利佐治街。