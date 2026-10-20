大地任我行？1日2宗兩地牌車剷行人路　隨時觸犯一法例最高囚3年

香港一日內接連發生兩宗兩地牌私家車違規剷上行人路的驚險事件。今日（20日）社交平台流傳兩段影片，有網民拍到一輛兩地牌私家車在沙田乙明邨對開十字路口，緩緩駛上行人路「走捷徑」；其後銅鑼灣崇光百貨（SOGO）外，又有網民拍下一輛掛有廣東省電動車牌及香港FV車牌的私家車，車頭直剷上行人路，等候過馬路的人群驚險走避。



兩宗事件雖未釀傷亡，但涉事司機隨時觸犯《道路交通條例》的「不小心駕駛」或「危險駕駛」罪。翻查紀錄，過往曾屢有司機因剷上行人路，被警方以涉嫌危險駕駛或不小心駕駛拘捕。



網民拍攝到一輛掛有兩地牌的私家車，在沙田乙明邨對開沙角街十字路口，突然在行人過路處剷上行人路，疑走捷徑到另一方向，走回行車路入邨。期間旁邊有數名行人等過馬路，幸沒有發生意外。(網片截圖)

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今日下午在網上瘋傳的10多秒車Cam短片，事發地點在人流密集的沙田乙明邨對開沙角街十字路口。當時交通燈柱旁仍有數名途人候燈，人車距離極近。片段曝光後，網民對涉事兩地牌私家車的行徑大惑不解。該處明明可以合法轉入屋邨，司機卻選擇險象環生的「捷徑」。有網民直言：「咁唔係仲衰過直接衝紅燈？」據悉，拍片者已向警方電子報案。

同日，有影片流傳，一輛掛有廣東省電動車牌及香港FV字頭車牌的灰色私家車，在銅鑼灣崇光百貨（SOGO）對出繁忙路段，車頭竟直插行人路範圍。大批途人見狀紛紛走避，有目擊者在社交平台 Threads 上發文直呼「以為死神來了」。數秒後，該車才調頭駛離返回正常行車線。

政府今年初建議SOGO外裝60支防撞柱

其實，SOGO 對出路段過往已多次發生汽車誤闖意外。2026年1月，警務處、路政署及運輸署向灣仔區議會提交文件，建議斥資約500萬元安裝約60支防撞柱，以防有心人利用汽車衝撞人群。

汽車剷上行人路行駛 涉「危險駕駛」有案例

為貪圖一時之快，分分鐘會惹上官非。翻查過往案例，2022年10月，一輛的士在新蒲崗景福街西行線行駛時，逆線向東行駛，期間駛上景福街與爵祿街交界的安全島，當時有不少行人在安全島上等候過馬路。警方其後以涉嫌「危險駕駛」罪拘捕一名57歲姓李男司機。

2023年4月，一輛的士在鑽石山瓊東街近斧山道慢駛轉彎，直接「掉頭」剷上行人過路處，所幸未有造成人員受傷。警方經調查後認為對其他道路使用者構成危險，並於5月在牛頭角區以涉嫌「危險駕駛」拘捕一名68歲姓何男司機。

2025年1月，一輛平治私家車在元朗鳳攸北街，無視正等候過馬路的途人，由行人過路處「直剷」行人路行駛，途人連忙走避，尾隨車輛目擊者亦不禁「嘩」一聲驚呼，有網民直斥司機行為屬「危駕」。警方經深入調查後，指將控告一名64歲姓陳男司機，涉嫌「不小心駕駛」。

警方多次嚴厲譴責違例司機不負責的駕駛行為，除對其他道路使用者構成危險外，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因，警方必定嚴正執法，絕不姑息。

「危險駕駛」最高可判囚3年

根據《道路交通條例》（香港法例第374章）第37條，「危險駕駛」屬嚴重刑事罪行，初犯者最高可被判處罰款2.5萬港元及監禁3年，並強制取消駕駛資格（停牌）至少6個月兼留有案底；若再犯可取消駕駛資格至少2年。至於較輕微的「不小心駕駛」，根據《道路交通條例》（香港法例第374章）第38條，最高刑罰為港幣5,000元罰款及監禁6個月，法院亦可酌情取消駕駛資格。