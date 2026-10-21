葵芳邨兩少年燒單車被捕　其中一人燒傷送院　保安合力撲熄｜有片

葵芳發生縱火燒單車案。昨日（本周二/10月20日）晚上11時19分左右，葵芳邨葵信樓對開、停車場平台花園有單車遭到燒毀，一度傳出爆炸聲，保安員自行撲熄，以及報案，消防到場經調查後相信起火原因有可疑，於是轉交警方跟進。



其中一名男保安員先用掃把撲火。（Threads@momo_kananan影片截圖）

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警方經調查後，相信事件涉及兩名男子，在附近發現一名14歲少年面部和前臂遭到燒傷，懷疑他與案件有關，正調查其犯案動機。初步相信有人貪玩，用氣樽和打火機燒單車，豈料搶火誤燒自己。

少年涉嫌「縱火」罪名被捕，保持清醒，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理，現正被扣留調查，案件交由葵青警區刑事調查隊第四隊跟進，正追查另一名同黨下落。

平台遺下一輛被嚴重焚毀的小童單車、菜刀、氣樽和打火機。（陳永武攝）

警員經進一步調查，今日（21日）在青衣以涉嫌「縱火」罪名拘捕一名14歲少年，他現正被扣留調查。

據了解，兩名被捕少年屬於朋友關係。

就現場所見，平台遺下一輛被嚴重焚毀的小童單車、菜刀、氣樽和打火機，警方封鎖現場調查。

平台遺下一輛被嚴重焚毀的小童單車、菜刀、氣樽和打火機。（陳永武攝）

事後有街坊在Threads表示「喺屋企突然聽到出面有一下爆炸聲」，見到上址平台有火光，「之後有兩個人影好慌張咁跑走咗」，保安員訊迅速到達現場，合力撲熄火勢，「3分鐘內火勢已受到控制，好彩冇事」。

街坊同時拍片紀錄事件，影片長約3分鐘，可見其中一名男保安員先用掃把撲火，其餘兩名男女同事先後用手淋熄火勢。

平台遺下一輛被嚴重焚毀的小童單車、菜刀、氣樽和打火機。（陳永武攝）

平台遺下一輛被嚴重焚毀的小童單車、菜刀、氣樽和打火機。（陳永武攝）

警員在場調查。（陳永武攝）