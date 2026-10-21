騙徒自稱「消防隊長」要診所代訂電動輪椅　消防處澄清：絕無此事

早前盛極一時的「代訂飯盒騙案」捲土重來，但內容則由訂飯盒變為「訂電動輪椅」，但行騙手法如出一轍。有物理治療診所職員，昨日（20日）在社交平台發文，提醒同業切勿誤墮騙局。今日（21日）消防處在官方Facebook專頁發文澄清，指絕無此事，並呼籲市民慎防假冒消防人員騙案。



消防處在聲明中表示，近日有騙徒假冒「消防隊長」向醫療機構要求墊支款項代訂醫療用品事宜，消防處澄清絕無此事。而消防處絕對不會要求任何商戶或個別人士墊支並代為向第三方供應商購買物品。市民如接獲類似電話，要提高警覺，切勿轉帳或代購。如懷疑遇到騙案，請盡快報警求助。

今日（21日）消防處在官方Facebook專頁發文澄清，指絕無此事，並呼籲市民慎防假冒消防人員騙案。（消防處Facebook專頁截圖）

昨日一名診所職員在社交平台發文講述騙徒行騙經過，指上周有一名自稱「消防隊長」的人致電診所，聲稱其消防局內有多名消防員弄傷，需要物理治療，同時一次過預約6個診症時段。

診所職員在網上發帖文，提醒同業切勿墮騙局。

文中續指，今日第一個預約的「病人」應診前，該名「消防隊長」再次致電診所，聲稱消防局翌日急需使用20張電動輪椅，但與原本合作的醫療器材公司發生糾紛，因而給予另一間公司的聯絡電話，並要求診所向該公司代為訂購，並承諾稍後會一併歸還款項。

該名職員見狀生疑，隨即上網搜尋該指定醫療器材公司的名稱，赫然發現曾有不法分子，盜用該公司名義詐騙，於是並未有依指示轉帳過數。至於早前預約的6名「病人」，最終全部未有現身。職員無奈表示，雖然未有造成金錢損失，但多個應診時段被騙徒霸佔，導致其他真正有需要的病人無法如期求診。帖文尾段職員再次提醒同業：「大家要小心，唔好比騙徒有機可乘。」

去年的「代訂飯盒」騙案，騙徒在社交平台如 Facebook、Threads等建立假專頁，盜用真正餐廳的相片及地址；甚至假冒學校及社會福利署等名義，致電食肆聲稱要大量訂購飯盒。騙徒落單時，會順便要求食肆代為向指定的「特約供應商」，購買特定高價食材、包括紅酒或佛跳牆等，並訛稱稍後一併結帳；又會以假的過數截圖，向餐廳訛稱已經付款。惟當餐廳向「指定供應商」付款後，即會被騙徒封鎖帳號及失聯。