今日新聞8分鐘｜朱振國癱瘓21年後離世｜夫疑欠債不和殺妻後自首

流浮山雞伯嶺路貨倉三級火 濃煙衝天、數十人匆匆疏散

流浮山雞伯嶺路一個貨倉，今日（17日）下午1時15分發生火警。火勢猛烈，並冒出大量濃煙。消防處接報列三級火警，現場貨倉面積50米乘30米，出動四條喉及四隊煙帽隊灌救，並派出兩輛救護車戒備，暫時未有受傷報告。

屯門內地男船員吊運貨櫃 跌落船艙罅隙搶救不治

屯門發生致命工業意外。今日（17日）凌晨1時左右，警方接報指，貨櫃船上一名男船員從高處墮下，跌落船艙一處罅隙，同事無法救人，於是報案。消防接報到場，涉事船隻同時埋岸，停泊在浩洋街97號對開海面。

至凌晨約3時消防成功救出傷者，但他陷入昏迷，救護員為他進行心外壓急救，隨後由救護車送往屯門醫進行搶救，其間要用自動心肺復甦機，惜至凌晨3時37分宣告不治。

油麻地男子因金錢糾紛遭斬傷腳 警揭商廈非法賭檔

油麻地發生傷人案並意外揭發非法賭檔，今日（17日）上午8時55分，一名50歲姓王男子在港鐵油麻地站A1出口外報警，指在油麻地上海街383號一單位懷疑與一名年約40歲本地男子因瑣事爭執，其間被對方用刀襲擊，導致腳部流血，施襲者其後逃去。事主膝蓋受傷，清醒被送往廣華醫院治理。

人員接報到場，經初步調查，發現上址為一個懷疑非法賭檔，人員於單位内拘捕兩名分別42歲姓林及59歲姓張本地女子，涉嫌「經營賭博場所」，案件列「傷人」及「經營賭博場所」，交由油尖警區反三合會行動組第二隊跟進。所有被捕人現正被扣留調查。

杏花邨妻倒斃屋內頸有刀傷 丈夫自首疑近期欠債逾百萬

杏花邨昨日（16日）晚上揭發謀殺案，51歲男子到警署自首，指在杏花邨住所內用廚房刀襲擊其53歲妻子。警方到場調查，經救護員確定女死者身上有多處刀傷，當場不治；男戶主涉嫌謀殺被捕。警方調查得知，男事主近日有進行高風險的投資，欠債逾百萬，夫婦倆因此曾發生爭執，關係惡化。

警員朱振國執勤遭持刀青割頸 慘成植物人21年後離世

【警員朱振國／朱振國離世／警察因公受傷】警員朱振國在2005年執勤期間，遭一名青年拔刀割傷頸部，他負傷追捕對方，結果因失血過多致腦缺氧，慘成植物人，全身癱瘓；他翌年獲政府頒授金英勇勳章，表揚其英勇行為。

案發21年後，近日傳出朱振國生命垂危的消息，據知其親友和同事已接獲通知趕往醫院探望。消息指，朱振國於9月16日在廣華醫院離世，終年52歲。《香港01》記者曾在9月15日及16日到據報他留醫的病房觀察，當時病房內外平靜。

福安大廈天台僭建屋滲水20年未拆 業權去向自1970年消失

深水埗福安大廈部份天台因業權不清，僭建物20年未拆，樓下業戶飽受滲水之苦，法團亦束手無策，而涉事天台業權亦牽涉到新鴻基地產附屬公司「國方置業」。2026年最新的土地登記冊顯示，大廈「9E室及35C至35E天台」屬同一物業，不過《香港01》查冊發現，從1970年、國方置業出售物業起，買賣紀錄就只列出「9E室」，無再列出天台業權去向。

國方置業出售「9E室」後，於1977年成為新鴻基地產（0016）附屬公司，1992年自願清盤，至今34年仍未完成。就天台業權誰屬，新地、屋宇署各執一詞，署方指仍屬新地附屬公司，而新地則指已出售。

銅鑼灣錶行扮客閃劫25隻名錶 4人囚80至88月

銅鑼灣富明街一間錶行於2年前被行劫，一名印尼籍女子假扮顧客，要求錶行店員開門後，3名同黨衝入店內持刀行劫，劫去25隻手錶，共值612萬多元。他們得手後，乘搭印度籍同黨駕駛的車輛離開。除了其中一名衝入店內的劫匪，同案另外4人其後被捕。

2男2女被告，今(16日)在高等法院承認搶劫罪(HCCC161/2026)，法官判刑時指本案屬精心策劃，各被告亦分工明確，判首3被告監禁6年8個月，並判持「行街紙」的印度籍司機監禁7年4個月。

印尼射殺受保育海龜後食用 中國男遭當局扣留調查

一名中國遊客涉嫌在印尼拉賈安帕（Raja Ampat）海域持魚叉獵殺一隻受保育玳瑁海龜，36秒影片網上瘋傳後，當局9月14日確認他已在望加錫（Makassar）被扣留，將押送索龍（Sorong）調查。