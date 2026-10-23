女子街頭扮借錢開鎖　續氹交出信用卡等資料呃2人$90萬　警拘2人

警方早前接報兩宗「借錢開鎖」詐騙案件，兩名受害人不虞有詐，向騙徒提供信用卡及身份證等重要資料，合共損失超過90萬元。經調查後，人員昨日（22日）分別在屯門及深水埗區以「以欺騙手段取得財產」罪及「洗黑錢」拘捕一名43歲本地女子及一名77歲本地男子。



屯門警區刑事調查隊督察朱榕輝斥騙徒利用市民守望相助精神犯案。（香港警察Facebook截圖）

屯門警區刑事調查隊督察朱榕輝指，警方本周一（19日）接獲一名屯門居民報案，指他獨自在街上行走時，遇到一名陌生女子接近。該名女子焦急地訛稱自己「忘記帶鎖匙」、「門被反鎖」和「門鎖壞了」為由，要求受害人借出少量現金，以支付開鎖費用。

趁受害人放鬆戒備 續氹交出信用卡及身份證等重要資料

當受害人借出現金並放鬆戒備時，騙徒就食髓知味，開始以不同藉口加大借款額，並要求受害人透過網上銀行繼續進行轉帳借款。騙徒甚至隨後藉著開鎖服務需要登記身份為理由，誘騙受害人交出信用卡、八達通、提款卡以及個人身份證等重要財物。

警方調查揭去年10月亦有相同手法的騙案

事後，受害人發現自己的銀行帳戶內有不明大額轉帳，以及信用卡被盜用記錄才驚覺受騙，遂報警求助。另外，警方翻查記錄發現，去年10月亦有一宗以相同手法犯案的案件，兩名受害人合共損失超過90萬港元。

警拘2男女 檢4部手提電話、現金及犯案時衣物

屯門警區刑事部高度重視案件，經過翻查大量閉路電視，成功鎖定涉案一男一女的藏身之所。人員昨日（22日）在屯門建生邨和深水埗白田邨，成功拘捕一名43歲本地女子及一名77歲本地男子，二人涉嫌「以欺騙手段獲得財產」及「洗黑錢」被捕。

行動中，人員在兩名被捕人身上搜出4部手提電話、約2000元現金，以及犯案時穿著的衣物。案件交由屯門警區刑事調查隊跟進，不排除會有更多人被捕。

警方提醒廣大市民，騙徒的手法層出不窮，經常會利用市民的同情心，以借錢應急，例如門鎖壞了或需要身份證明文件等不同理由博取信任，再而進一步引人入局。如果市民遇到相似情況，謹記以下三點：

第一，保持高度警惕。在街頭遇到陌生人以各種理由請求借錢，千萬不要輕易相信；

第二，切勿交出個人資料。任何市民在任何情況下，都不應該輕易向陌生人透露銀行帳戶資料，更絕對不能交出身份證、八達通或信用卡等個人財物；

第三，主動求證。如果市民在遇到類似情況並深存疑慮，請即報警求助。

警方最後呼籲，如果市民曾經遇到相同案件，請盡快致電3661 5857與屯門警區刑事調查隊聯絡。警方重申，「以欺騙手段獲得財產」以及「洗黑錢」均屬嚴重罪行，一經定罪，可被監禁10年及14年。市民切勿心存僥倖，以身試法。