元朗倉狗咬人｜傷者傷勢曝光　唐狗「肥妹」被帶走　上月曾驗晶片

元朗再發生狗隻咬傷人事件。今早（26日）8時許，一名26歲貨倉男工在錦壆路，遭3隻未有綁繩的倉狗追趕，被其中一隻6歲雌性唐狗咬傷小腿，留有微小血孔。涉案唐狗名為「肥妹」，已被漁護署帶走檢查。

本報翻查資料，上月20日壆圍南路發生27歲女子疑遭流浪狗咬死慘劇後，漁護署與警方曾一連數日在附近一帶捕捉流浪犬隻，當時人員曾踏足今日事發的物流貨倉，為包括「肥妹」在內的倉狗掃描晶片，未料事隔僅一個月，「肥妹」竟咬傷男工，事後已被漁護署人員帶走檢驗。



今早（26日）8時01分，一名26歲男子在錦壆路104號一個貨倉，突然遭到3隻沒有繫上狗繩的倉狗追趕，期間被其中一隻身長約1.2米、6歲唐狗咬傷左邊小腿，留有一個微小的傷口。救援人員接報到場，將事主送往博愛醫院治理。涉案唐狗「肥妹」事後被漁農自然護理署人員帶走檢查。警方正調查事件起因。

上月漁護及警方聯合捕捉流浪犬 倉狗「肥妹」曾接受檢查

咬人狗隻「肥妹」。（資料圖片）

當時三隻狗均「企定定」讓人員掃描晶片。（資料圖片）

傷者被「肥妹」咬傷左邊小腿。從圖片所見，事主左邊小腿前方，留有一個微小的血孔，幸好傷勢並不嚴重。

本報翻查資料發現，9月20日發生震驚全港的懷疑流浪狗群咬死人慘劇，警方與漁護署翌日（21日）即在壆圍西路和錦壆路一帶繼續捉狗行動。當時《香港01》記者隨行視察，附近仍有狗「自由行」，亦有倉狗被鐵鏈綁着。

當時人員曾進入今日出事的錦壆路貨倉調查，為倉狗檢查晶片資料，並向倉主派發有關預防狂犬病的單張。該倉庫有一隻狗被鐵鏈綁在室內，另外兩隻狗在漁護署人員到場時則未有被綁，但三隻狗均「企定定」讓人員掃描晶片。當時倉主賀先生稱，倉內幾隻狗均是「從細養到大」，已打齊疫苗，當中包括「肥妹」。

物流倉倉主賀先生（右）帶領漁護署人員為倉狗檢查晶片，人員向他派發預防狂犬病的單張。（資料圖片）

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