元朗疑狗咬死人｜漁護聯警為倉狗掃晶片 倉主：咬人兇人嘅盡量鎖
撰文：凌逸德
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元朗昨日（20日）凌晨疑有狗咬死人，27歲女事主被發現倒斃壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬及抓傷的傷痕。警方查天眼，發現女子曾被3隻狗追趕。警方和漁護署繼今日（21日）凌晨後，今日下午再次聯同漁護，在現場附近捕捉無人看管的狗。人員亦在附近倉庫，為倉狗檢查晶片。有倉主表示，只能管理好自己的狗，「會咬人或者會兇人嘅，我哋都會盡量鎖」。
漁護署人員及警員，今午在壆圍西路和錦壆路一帶繼續捉狗行動。《香港01》記者現場所見，附近仍有狗「自由行」，亦有倉狗被鐵鏈綁着。期間，人員在一個物流倉，為倉狗檢查晶片資料，並向倉主派發有關預防狂犬病的單張。該倉庫有一隻狗被鐵鏈綁在室內，另外兩隻狗在漁護署人員到場時則未有被綁，但三隻狗均「企定定」讓人員掃描晶片。倉主賀先生稱，倉內幾隻狗均是「從細養到大」，亦已打齊疫苗。
賀先生表示，過往甚少見到有漁護署人員、或警方在附近一帶捕捉流浪狗。他指附近大部分都是「倉地」，若「家家都唔養狗，呢條街夜晚黑就好靜㗎喇」。但他亦不知道附近有多少流浪狗，只知牠們有「分地盤」，不會走到倉庫附近。
被問到作為有養倉狗的倉主，如何確保附近途人的安全，賀先生說：「只可以我做到我自己嘅嘢」，例如若知道某隻狗「真係會咬人嘅，或者點樣、會兇人嘅，我哋都會盡量鎖」。
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