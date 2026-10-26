海關搜兩港赴澳門內河船　檢74萬件藥劑製品包括壯陽藥值$3300萬

海關透過情報分析及風險評估，於10月9日及13日抽查兩艘由香港出發前往澳門的內河船。經查驗後，海關在船上檢獲大批懷疑走私貨物，包括約74萬件懷疑藥劑製品，估計市值共約3,300萬元。



海關表示，案件仍在調查中，不排除會有人被捕。海關提供的圖片可見，走私貨品包括壯陽藥及抗癌藥物等。

海關檢獲大批懷疑走私貨物，包括約74萬件懷疑藥劑製品，估計市值共約3,300萬元。（海關提供）

海關是專責打擊走私的政府部門，一直全方位積極打擊各類走私活動。海關稱，執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關罪行。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。任何人在沒有有效出口許可證下出口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。