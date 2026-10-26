海關機場拘泰國抵港內地客　檢3公斤大麻花及第一部毒藥產品

香港海關今日（26日）在香港國際機場偵破一宗旅客販毒案件，檢獲約3公斤懷疑大麻花，估計市值約60萬元，並拘捕一名男子。



海關指，涉案56歲內地男旅客今日從泰國曼谷飛抵本港。海關人員清關時，在其手提行李內發現約3公斤懷疑大麻花、一款含有懷疑第一部毒藥產品、及7支未完稅香煙，遂把該名男子拘捕。案件仍在調查中。



海關檢獲懷疑大麻花。（海關圖片）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁；根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第一部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁兩年。

另外，根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。