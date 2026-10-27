筲箕灣爆水管｜黃泥水兜頭淋　飛石擦身過　女工：驚到行都唔識行

今（27日）早10時許，筲箕灣道潤民商業中心對開路面一個地盤，懷疑施工期間有工人鑿穿水管，導致大量黃泥水瞬間自地底湧出，水柱激射約6米高，泥水淹及行人路及筲箕灣道來回行車線，現場頓成一片澤國。爆水管一刻威力巨大，黃泥水夾雜沙石激射至四周大廈，射爆了附近院舍的玻璃窗，地下一間點心店亦首當其衝，店外貨品被強烈水流沖得東歪西倒、散落一地，現場一片狼藉。當時有員工更與死神擦身而過。



一間點心店首當其衝，店外貨品被強烈水流沖得東歪西倒、散落一地，現場一片狼藉。（黃偉民攝）

點點小廚員工黃女士猶有餘悸地憶述事發經過，爆水管一刻，她正在店舖外面執點心，準備拿回店內，她當時背向馬路，突然間聽到「砰」一聲巨響。她下意識回頭張望，不料轉身的一瞬間，「啲水全部冚哂落嚟」，她表示：「水泥、水、沙石，嚇死我，嚇到我企喺到都唔識郁啦。」

幸好有一名女士在旁提醒她返回店內躲避，她聞言才如夢初醒，急急走回店內，「當時真係好驚，驚到行都唔識行」。但最驚險的是，有一塊石頭飛射至她身旁，幸好沒有直接擊中她，她直言：「（有舊石）飛落身邊嗰到，碗口咁大隻石頭，命大囉好彩囉，無傷到。」

點點小廚員工黃女士猶有餘悸地憶述事發經過。（黃偉民攝）

雖然有驚無險，但黃女士全身上下已經濕透，形容自己極度狼狽：「全部啲沙同水泥流落嚟，濕哂啦。」同事見狀亦即時叫她回家沖涼換衫。她形容當時整塊面、耳朵都佈滿泥沙。

懷疑工人鑿穿水管一刻影片

社交平台有人上載了鑿穿水管一刻的影片，當時突然有大量黃泥水從地面湧出，大約有6米高，激射四周，並發出沙沙巨響。從片段所見，路面如同發生爆炸一樣，三四秒過後，水柱威力減弱，演變成一個約1米高的噴泉。途人見到爆水管一刻，即時嚇得掉頭走，有人更嘆道：「唉呀！」

社交平台有人上載了鑿穿水管一刻的影片，當時突然有大量黃泥水從地面湧出，大約有6米高。

黃泥水激射四周，並發出沙沙巨響。從片段所見，路面如同發生爆炸一樣。

筲箕灣當區街坊不斷在社交平台上載現場圖片，有街坊更擔憂受事件影響，今日恐有可能會停水，有人直言：「又整爆街喉，不知會不會又沒水。」亦有街坊表示，現場家中已經沒有水供應。

筲箕灣道有工程，懷疑鑿穿水管，導致大量水湧出路面。（網民Cat Chan圖片）

筲箕灣道有工程，懷疑鑿穿水管，導致大量水湧出路面。（網民Marnmei Tom圖片）

筲箕灣道有工程，懷疑鑿穿水管，導致大量水湧出路面。（網民Charlie Chow圖片）