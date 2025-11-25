鳳德邨父女服鼠藥｜警暫列意圖損害等而施用毒藥　被捕父續扣查

鑽石山一名患有精神分裂症的父親，前晚（23日）疑將老鼠藥混入龍眼蜜服下企圖尋短，並涉將有毒龍眼蜜再餵予其11歲女兒。同住於鳳德邨黛鳳樓寓所的老父母揭發事件，報警求助。兩父女均清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。事後，警方拘捕涉案48歲姓黃父親，並在單位檢取保溫壺內的龍眼蜜作化驗。



警方在現場發現遺書，案件交由黃大仙警區重案組跟進。經調查後，案件暫列「意圖損害等而施用毒藥」，被捕父親現正被扣留調查。



鑽石山鳳德邨黛鳳樓一名48歲父親，涉嫌餵11歲女兒食老鼠藥被捕。（李家傑攝）

據了解，黃男和父母及女兒同住鑽石山鳳德邨黛鳳樓一單位，11月23日晚上約8時，71歲黃男母親發現兒子在廁所嘔吐，其後得悉孫女曾被餵服幾杯龍眼蜜。及後，黃母更在廚房以及大廈梯間尋獲懷疑是老鼠藥的粉紅色粉末，擔心有人將老鼠藥混在龍眼蜜予孫女飲用，於是報案求助。案件翌日，事發單位一名自稱女童爺爺的老翁應門，指兒子及孫女「冇乜嘢」，清醒留醫。

鑽石山鳳德邨黛鳳樓一名48歲父親，涉嫌餵11歲女兒食老鼠藥被捕。（馬耀文攝）

鑽石山鳳德邨黛鳳樓一名48歲父親，涉嫌餵11歲女兒食老鼠藥被捕。（李家傑攝）

