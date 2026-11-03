咪錶泊車系統故障｜警正審視故障期間所發告票　一文睇提異議方法

政府咪錶泊車系統今早（3日）發生故障，約4小時後於中午恢復正常。警方今晚發出新聞稿表示，正審視系統故障期間，就路旁泊車位發出的交通定額罰款通知書（告票），並會按個案的實際情況跟進處理。



灣仔有咪錶貼有壞錶的紙條，但未知是何時貼上。（黃偉民攝）

警方指，如市民認為其接獲的告票可能與是次系統故障有關，可透過以下方式查詢或提出異議：

．親身到訪或以郵寄方式（地址：灣仔軍器廠街一號警察總部警政大樓11樓）

．以電郵方式（ctpd-traffic@police.gov.hk）或致電熱線「181 181」與中央交通違例檢控組聯絡

．透過警務處「電子報案中心」、「電子交通告票平台」（www.etrafficticket.gov.hk）或平台的流動應用程式提出異議。

灣仔慶雲街與石水渠街一帶的咪錶，部份故障。（黃偉民攝）

運輸署是在今早近10時公布，咪錶泊車系統自早上約8時20分起故障，未能提供服務，系統於中午12時15分恢復正常運作。故障期間，《香港01》記者在多區觀察，發現部分咪錶顯示「Out of order」（故障），部分則如常操作。

▼灣仔慶雲街、石水渠街▼



+ 2

運輸及物流局局長陳美寶會見傳媒時表示高度重視事件，初步調查所知未涉及惡意影響系統，正進一步調查；又稱運輸署已聯絡警務處，在系統未完全復修前，警方將不會在路旁咪錶泊車位執法。局方期望系統營辦商香港電訊在24小時內，將報告提交予運輸署，政府將深入調查和審視，以免再發生同類事件。

▼油麻地長樂街▼



香港電訊回覆《香港01》查詢時，則就事件對公眾帶來不便致歉，並稱會盡快向運輸署提交報告及改善方案，但未有交代咪錶泊車系統故障原因。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，事件或因更新或維護過程中出現程式錯誤，導致系統未能與前線咪錶通訊，建議承辦商（即香港電訊）日後在非繁忙時段進行更新。

▼葵涌葵德街▼

