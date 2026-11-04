網傳南亞幫上門劫財　10多人單位困獸鬥　持鐵鎚擸凳激戰｜有片

Facebook流傳一段名為「南亞裔上門打劫毒品飯堂」的閉路電視影片，片長2分半鐘，帖主沒有交代事發地點，顯示日期為2026年10月28日晚上8時11分左右。影片最初見到涉事單位聚集大約10名男女，近門口位置牆身安裝一部監看「天眼」的電視，屋內共有4張枱，其中一張枱有5名男子在玩啤牌，其餘3張枱各坐有一人。



同黨打開枱內櫃桶懷疑搶錢。（網上影片截圖）

電話男向一名坐在木枱懷疑「管數」的赤膊男子施襲。（網上影片截圖）

其間有人打開單位門，一名戴上鴨舌帽、手持電話正在通話的男子進入單位，隨後有一批戴帽或口罩的男子尾隨，包括多名南亞漢，電話男向一名坐在木枱懷疑「管數」的赤膊男子施襲，同黨則打開枱內櫃桶懷疑搶錢，赤膊男繼而反抗，單位眾人見狀加入「戰團」，現場陷入大亂鬥，有人嘗試關門，阻止其他人入屋，現場一片混亂。

10多人在單位揮拳互毆，該張木枱亦被翻轉，懷疑有一批鈔票散落地上，其中一名上前制止的女子跌倒，一度卡在枱腳，在場另一名女子則搶回該疊懷疑鈔票。（網上影片截圖）

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10多人在單位揮拳互毆，該張木枱亦被翻轉，懷疑有一批鈔票散落地上，其中一名上前制止的女子跌倒，一度卡在枱腳。在場另一名女子則搶回該疊懷疑鈔票，赤膊男拗斷枱腳作武器，對方人馬立即奪走，赤膊男取木凳防身，有人持膠凳反擊，雙方人馬就地取材互攻。

南亞漢扯下該部掛牆監控電視怒砸人群。（網上影片截圖）

此時，另一名身材肥胖的男子手持鐵鎚闖入屋內，屋內另一名男子見狀隨即衝前搶錘，雙方你一拳、我一腳，其間有南亞漢扯下該部掛牆監控電視怒砸人群。胖漢仍然和其他人惡鬥，手上鐵錘已經不知所終，但他改為揮拳，打到對方倒地後，再取木凳施襲，最終和一眾南亞同黨離開，片段便結束。