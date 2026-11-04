濱崎真緒疑遭落藥｜被捕六旬男獲准保釋候查　警續查兩疑犯下落

前日本知名AV女優、現轉型為DJ的濱崎真緒（藝名：DJ Mao），本周日（11月1日）凌晨在尖沙咀一私人派對懷疑遭人下藥，所飲「橙汁」的杯底現白色粉末狀沉澱物；報警送院後，據悉體內驗出「Happy水」等4種毒品成份，引起廣泛關注。警方將案件列作「意圖損害等而施用毒藥」跟進後，前日（2日）在中區拘捕一名61歲男子。



警方昨晚（3日）表示，被捕人已獲准保釋候查，本月中旬向警方報到。



濱崎真緒在萬聖節（10月31日）當晚，先受邀以DJ身份在灣仔參加了一場活動，其後轉場至尖沙咀另一場所繼續打碟，在第二場地出事。消息稱，被捕的61歲男子，為第一個活動夜場負責人，曾邀請濱崎真緒前往尖沙咀涉事場地繼續打碟，但初步相信他並非下藥之人；警方仍在另外兩名涉案嫌疑人下落。

濱崎真緒出事前，在一間灣仔酒吧打碟的照片。（讀者提供圖片）

濱崎真緒前日中午（2日）於社交平台「 X 」以日文發長文，稱今次是她人生中第一次接觸「毒品」，切身感受到其恐怖和危害；為免再有人受害，她希望竭盡所能宣傳禁毒知識，提醒他人不要掉以輕心。她稱，出院後會配合警方調查，故是次發文是最後一次公開發聲，感謝各界關心。

濱崎真緒感謝各界關心和問候，稱「因為自己疏忽和不小心，讓大家擔心了」 。她還原事情始末時，憶述受邀以DJ身份參加了一場萬聖節活動，其後轉場至另一地方繼續打碟。但在第二場演出開始前，喝了兩杯類似「橙汁味雞尾酒」，當時已發現酒杯底有沉澱物，但誤以為是橙汁果肉，不以為意。

約40分鐘至1小時後，她興奮地開始DJ表演；其後記憶開始變得模糊、眼睛乾澀，打碟過程中又再喝了同款「橙汁」與客人乾杯，未幾即身體僵硬、全身動彈不得「斷片」；恢復意識時已身處救護車上，更出現抽搐。

濱崎真緒引述院方稱，藥檢顯示有4項指標呈陽性反應，當時情況危險；抵院後她亦痛苦難熬。她提醒大眾不能掉以輕心或心存僥倖，飲品必須由自己開封，不要讓它離開自己視線範圍；如離開座位無人看管，便要換掉不能再喝。

濱崎真緒（藝名：DJ Mao）的經理人早前接受《香港01》訪問時透露，Mao先在灣仔一間餐廳完成DJ工作後，應一名「大客」邀請，轉場至尖沙咀一私人處所（俗稱「私竇」）打碟。Mao玩「大話骰」時落敗被罰飲酒。事發後，經理人為保障其人身安全及證明清白，堅持報警及將其送院。毒理化驗證實其體內對四種毒品呈陽性反應，分別是可卡因、搖頭丸、「五仔」及「Happy水」，他希望警方可盡力調查。

事發後，其經理人一度情緒激動，在街上責罵夜店女負責人。及至前日（11月1日）下午5時許，濱崎真緒亦曾在社交媒體發文報平安及致歉。

濱崎真緒在FACEBOOK上發文報平安，並為經理人情急罵人而致歉。

濱崎真緒送院前神志不清，經理人一度責罵夜店女負責人。（片段截圖）

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》 第23條指，任何人意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而非法及惡意向該人施用，或導致向該人施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，或導致該人服用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。

《香港01》記者今日（2日）凌晨到訪涉事夜店，該店沒有營業，期間有職員處理店務，但不願接受訪問。（李家傑攝）

《香港01》記者今日（2日）凌晨到訪涉事夜店，該店沒有營業，期間有職員處理店務，但不願接受訪問。（李家傑攝）

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