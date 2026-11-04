屯門食肆3隻大老鼠奔跑　目擊者驚呼：跳上枱望住我兜飯｜有片

本港多處地方出現老鼠，連食肆都「淪陷」。有網民昨日（本周二/11月3日）上午11時許在Threads表示，光顧屯門屯利街1號一間商場內的泰式食肆，食到一半，總共「有3隻老鼠日光日白餐廳跑嚟跑去，仲跳埋上枱勁猖狂」，牠們「走出嚟係咁望住我兜飯」，其他食客同樣直擊事件，「成間舖啲客嚇到跑走晒」，職員只能要求「大家去拎碟飯去舊舖食」。帖主形容「唔使啦多謝，以後都唔敢食㗎啦」，同時苦笑「可以同主廚合照，少少緊張添」，相信是引述動畫《五星級大鼠》（Ratatouille）。



根據帖主上載的影片，老鼠在天花板喉管爬來爬去，體型龐大，身手敏捷。



根據帖主上載的影片，老鼠在天花板喉管爬來爬去，體型龐大，身手敏捷。（Threads@_hanasan影片截圖）

許多網民表示「諗起《五星級大鼠 》，你去廚房望吓係咪有隻老鼠幫你煮緊飯」、「其實香港18區入夜都多老鼠，但今年好似多咗，連日頭都出現」、「成個香港都係鼠城」。

帖主形容食到一半，總共「有3隻老鼠日光日白餐廳跑嚟跑去，仲跳埋上枱勁猖狂」，牠們「走出嚟係咁望住我兜飯」。（Threads@_hanasan圖片）

本港多區包括大角咀櫻桃街、葵涌大隴街、紅磡黃埔街、港鐵葵芳站，以及青衣城食肆等地方，上月起先後被發現有鼠蹤，引來外界關注。

▼青衣城食肆▼



老鼠旁邊放有多盤雞蛋、罐頭及其他食材，環境相當雜亂。（Threads@englanddaddy圖片）

▼紅磡黃埔街後巷▼



至少有10多隻老鼠在後巷穿梭。（Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」影片截圖）

▼葵涌大隴街休憩花園下方斜坡▼



葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，亦見到多隻老鼠亂竄。（資料圖片／王譯揚攝）

▼港鐵葵芳站▼



一隻老鼠在港鐵葵芳站大堂沿牆邊遊走，而且試圖跳入一個消防裝置內，卻不果，行為儼如「紮紮跳」。（網上影片截圖）

▼觀塘區▼



多隻老鼠在行人路遊走，其中一隻帶隊竄入水馬內，隨後有超過10隻老鼠輪流跟隨。（網上影片截圖）

▼大角咀櫻桃街公園▼

