車Cam｜新蒲崗小學生攝車罅　電單車收慢撞臂　鐵騎士：俾佢嚇死

Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨日（4日）流傳一段影片，長約一分鐘。Cam主駕駛電單車，頭盔安裝「車Cam」，Cam主沿新蒲崗崇齡街轉入錦榮路，即將駛至錦榮路和衍慶街交界路口時，一名男生相信身穿小學校服「攝車罅」，從右邊跑出，Cam主立即減慢車速，小學生立即用左臂抵擋，輕撞電單車倒後鏡，輕揮左臂微感疼痛沒有大礙，繼續徐徐前往對面行人路。



Cam主向小學生表示「你唔係呀話」，有途人直擊事件，和Cam主閒聊，Cam主表示「俾佢嚇死，大佬」、「好彩唔係撞正，如果唔係，入晒」、「啲小朋友真係」，但Cam主向途人強調「無事最緊要」、「車好小事」，調整完倒後鏡角度後繼續開車。現場沒有交通燈，但錦榮路和衍慶街交界路口設有行人輔助線。



根據運輸署《道路使用者守則》，行人應盡量使用附近的過路設施，過路前須先站定，觀察左右兩邊交通情況，並留心聆聽車輛聲響，確保有足夠時間安全橫過馬路後才起步。運輸署亦提醒，行人切勿從停定或慢駛的車輛之間穿過，因為有關車輛可能遮擋行人及駕駛者的視線，令其他駕駛者難以及時察覺有人走出馬路。

即將駛至錦榮路和衍慶街交界路口時，一名男生相信身穿小學校服「攝車罅」，從右邊跑出。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

Cam主立即減慢車速，小學生立即用左臂抵擋，輕撞電單車倒後鏡。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

小學生輕揮左臂微感疼痛沒有大礙。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

小學生繼續徐徐前往對面行人路。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）