有片｜粉嶺公路貨車未綁穩貨物　紙箱直墮快線　疑引發連環相撞

車輛載貨若未妥善固定，隨時會變成公路炸彈！今日（5日）網上流傳一段車cam片，顯示事發時間為傍晚約5時07分，當時cam主駕駛車輛，沿粉嶺公路往元朗方向行駛，前方一輛行駛中的貨車，卻懷疑因未有綁好車上貨物，導致一個大型紙箱突然從貨斗飛脫，直墮快線。車cam片主的私家車收掣不及，當場迎頭撞上，情況驚險。



事後，路面上的障礙物懷疑觸發另一宗交通意外。警方於數分鐘後，大約下午5時14分接獲報案，指在泰亨村對開粉嶺公路，有3輛私家車相撞，幸沒人受傷。



一輛貨車疑因未將貨物綑綁穩妥。（Facebook 車cam L（香港群組）Wai Shing Wong）

片段顯示，車輛正行駛於高速公路的快線。前方一輛貨車疑因未將貨物綑綁穩妥，行駛期間車尾突然掉落一個體積龐大的棕色紙箱。

公路電子顯示屏當時限速100公里。事出突然，車Cam主無法及時閃避，私家車車頭直接迎面撞擊該大型紙箱，發出碰撞聲響，紙箱隨即被撞飛至路旁。車cam司機立即破口大罵「X你老X，報警添啊，我都扭唔切」，又在帖文生氣表示「做硬你，貨物要綁好係常識。」

影片曝光後引發網民熱議，紛紛斥責涉事貨車司機極不負責任，並懷疑為其後一宗車禍的源頭。

行駛期間車尾突然掉落一個體積龐大的棕色紙箱。（Facebook 車cam L（香港群組）Wai Shing Wong） ·

根據《道路交通（交通管制）規例》（第374G章），司機須確保負載物適當地固定或盛載在車輛上，而負載物的重量和其擺放的方法，均不可對任何人士造成危險。

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