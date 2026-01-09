有片｜調景嶺單位即熱式電熱水爐冒煙　住戶嘆及時發現否則大鑊

調景嶺維景灣畔昨日（9日）發生火警。有網民在社交平台分享驚險遭遇，指家人事發時使用即熱式電熱水爐洗碗時，突然傳出臭味及冒出濃煙，遂立即召消防救火。該網民指，慶幸事發當日家人立即察覺，才沒有釀成嚴重意外。



廚房冒出濃煙。（elsalala0101/ Threads）

一名網民在Threads發文，稱單位內的即熱式電熱水爐突然冒煙，由於安裝地方隱蔽，肉眼未能察覺，「淨係見到有啲煙飄晒出嚟同好臭」，慶幸事發當日家人立即發現召消防救援，關閉電源總掣及煤氣爐。事故後，電熱水爐被燒毀，放置電熱水爐的櫃亦被熏黑。發文者呼籲切勿使用即熱式電熱水爐，稱好容易出事，若沒人在家或入睡，「咁真係大鑊」。

發文者在評論區留言補充，事發時家人開啟涉事電熱水爐洗碗，不過目睹濃煙冒出便立即關掉，起初以為是洗衣機起火。發文者指不清楚火警原因，並指今日（9日）機電工程署會上門檢查。

警方於昨日（8日）上午11時51分接報，指調景嶺維景灣畔一個單位內的洗碗碟機冒煙。人員到場發現一個櫃桶有煙，並將其救熄，經調查後，證實是廚房的熱水爐發生短路，事件中無人受傷。