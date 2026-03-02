大埔爆炸│機電署：熱水爐具合規格證明書　疑裝不適當花灑頭肇禍

大埔有住宅發生電熱水爐爆炸意外，3嫲孫受傷送院。機電工程署指，涉事儲水式電熱水爐具有合規格證明書，初步懷疑安裝了不適當的花灑頭導致意外。機電署提醒，切勿在「花灑儲水式電熱水器」安裝設有開關水掣的花灑頭 ，以免電熱水器的水缸因壓力過大而爆炸。



受傷老婦送院。（D18 - 大埔友）

事發於周一（2日）下午近3時，警方接獲多人報案，指富善街富蔭樓近天台的頂層單位有煙冒出，據報曾傳出爆炸聲，並有窗框墮下。消防及救護員接報趕至營救。事故中，一名姓陳（73歲）老婦及一對同姓陳的孫兒、孫女（7歲及6歲）受輕傷，3人均清醒被送往那打素醫院治理。消防經初步調查後，懷疑單位有電熱水爐爆炸。

機電工程署就事件回覆《香港01》，指署方得悉事故後已即時派員到場調查。根據初步調查所得，事故涉及浴室內一個「花灑儲水式電熱水器」，有關電熱水器具備「符合安全規格證明書」，懷疑事故是由於安裝不適當花灑頭引致。機電署人員已檢走有關電熱水器及其部件作進一步的調查。

署方同時提醒用戶，安裝或改裝電熱水器時，必須聘用註冊電業承辦商及持牌水喉匠進行電熱水器的安裝或改裝工程。

同時，切勿在「花灑儲水式電熱水器」安裝設有開關水掣的花灑頭 ，以免電熱水器的水缸因壓力過大而爆炸。用戶應按照說明書指示使用及保養電熱水器；若使用電熱水器時有異常情況，例如跳掣，應立刻停止使用，並聯絡供應商檢查及維俢。定期安排合資格的技師檢查及維修電熱水器；以及使用電熱水器後，應關掉電源。

大埔富善街一單位疑電熱水爐爆炸，有窗框飛脫墮下。（D18 - 大埔友）