粵港澳7月起大反黑　港警拘逾4700人　包括謀殺案疑犯「左口」

粵港澳三地警方聯手打擊黑社會及有組織犯罪活動，分兩階段展開代號為「雷霆2026」的大規模聯合行動。其中香港警方搜查逾1,500處地點，搗破超過700個非法場所，拘捕4,749人，當中年紀最小僅12歲。行動中檢獲的現金、毒品及各類非法物品，總值高達6.97億元。



被捕人包括涉及今年7月，尖沙咀酒吧謀殺案的和勝和頭目「左口」及同黨「偉健」。



粵港澳三地執法部門聯合行動反黑，拘捕共4,749人。（警方圖片）

香港警方的行動分兩階段進行，分別於今年7月4日至8月8日，以及10月9日至10月30日執行，旨在瓦解跨境罪行及堵截犯罪分子的收入來源。警方指，行動共拘捕4,749人，包括2,926名男子及1,823名女子，年齡介乎12至92歲。被捕人士當中，有907人為內地人（包括持護照、雙程證入境及非法入境者）、558人為越南、印尼、孟加拉等多地的非華裔人士。

警方在行動期間巡查了超過1,500間處所，成功搗破逾700個非法場所，涵蓋洗黑錢中心、賭檔、賣淫場所、毒窟及無牌酒吧等。被捕男女涉嫌干犯多項與三合會及毒品相關的嚴重罪行，包括謀殺、自稱或邀請他人成為三合會成員、非法禁錮、串謀傷人、刑事毀壞、刑事恐嚇、 勒索、藏有攻擊性武器、販運危險藥物、經營毒窟、經營賣淫場所、經營 非法賭博場所及以欺騙手段取得財產，以及俗稱「洗黑錢」的處理犯罪得益等。

所述謀殺案發生於本年7月26日尖沙咀金馬倫道，32歲姓楊（Issac）男商人在金壘商業中心一間樓上酒吧消遣期間，疑因態度問題及酒精影響下與鄰檯黑幫人士爆發衝突。Issac被毆半分鐘致頭部重創，延至7月31日凌晨不治。案中累計16人被捕，包括和勝和頭目「左口」及同黨「偉健」，相關案件已經提堂。

警方巡查超過1500間處所，搗破超過700個非法場所 。（警方圖片）

香港警方一共巡查超過1500間處所，搗破超過700個非法場所 。（警方圖片）

在堵截黑幫收入來源方面，警方檢獲總值超過6.97億元的證物，當中包括逾2,530萬元現金、約835公斤毒品、15,132公升非法燃油、1,678萬支未完稅香煙，並起出大批攻擊性武器及賭博用具。

行動中香港警方檢獲的現金、毒品和涉及非法活動的物品總值超過6.97億港元。 （警方圖片）

警方強調，是次聯合行動以情報為主導，香港警方將會繼續與內地及澳門警方保持密切聯絡及交換情報，嚴厲打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動。