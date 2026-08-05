尖沙咀血案｜消息:警拘勝和左口同黨「偉健」等4男 累計16人被捕
撰文：凌逸德
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尖沙咀7月26日凌晨發生謀殺案，一名32歲姓楊（Issac）男商人在金馬倫道26號金壘商業中心一間樓上酒吧消遣期間，疑因態度問題及酒精影響下與鄰檯黑幫人士爆發衝突。Issac被毆半分鐘致頭部重創送院搶救，延至7月31日凌晨證實不治。
警方就此案一共拘捕12人（9男3女），包括黑幫和勝和頭目、40歲的「左口」及「豬頭細」。警方一直追查「左口」同黨、31歲「偉健」的下落，消息指，警方昨日（4日）在西九龍及牛頭角區拘捕4名分別26歲至33歲的本地男子，涉嫌謀殺，他們綽號為「偉健」、「史迪仔」、「青海」及「霖」，據知他們均有份施襲，警方累計拘捕16人。
警方8月2日召開記者會，指人員在「犁庭掃穴」行動中，分別於尖沙咀及元朗，再拘捕3名分別報稱司機及無業的本地男子（36至52歲），當中包括在現場帶領其他施襲者的頭目。消息稱，被捕3人當中，包括黑幫頭目「左口」及「豬頭細」。36歲被捕男子已被暫控一項「協助罪犯」罪，案件已於周一（8月3日）上午在九龍城裁判法院提堂。
案發至今，警方共拘捕12名與本宗「謀殺」案件有關人士，包括9男3女。6名被捕人已被暫控「謀殺」及「協助罪犯」，案件已分別於7月至8月在九龍城裁判法院提堂；其餘被捕人已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。
警方指，西九龍總區反三合會行動組正積極調查案件。並呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661-8361與調查人員聯絡。
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