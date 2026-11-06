警搗詐騙中心拉一男　貓池插62電話卡發釣魚訊息　最少呃$9萬

警方商業罪案調查科搗破一個電話詐騙中心，拘捕一名47歲本地男子。歹徒利用觀塘及紅磡兩個工廈單位，以俗稱「貓池」的電話卡數據機發出大量釣魚訊息假冒客服行騙，最少一人中招，損失9萬元。警方發現「貓池」內插入62張實名登記的電話卡，消息稱是由數碼通發出。



行動中檢獲大量電話卡，兩部俗稱「貓池」電話卡數據機，一部電話及一部手提電腦。（黃偉民攝）

商業罪案調查科訛騙案調查組督察張正朗指，商罪科較早前鎖定一名47歲中國籍本地男子，發現他於今年9月初利用不法途徑獲取大量電話卡，這批新註冊的電話號碼與近日假冒客服電話詐騙案有關。

商罪科透過情報分析，鎖定分别位於觀塘及紅磡區兩個工廈單位，相信該名男子利用單位作詐騙電話操作中心。探員於昨日（5日）突擊搜查該兩個單位，在單位內以涉嫌「詐騙」拘捕該名男子，他正被扣查。行動中檢獲大量電話卡，兩部俗稱「貓池」的電話卡數據機、一部電話及一部手提電腦。

貓池插62張電話卡 最少一張涉及假冒客服案

行動當日「貓池」機插着多達62張已開通的電話卡，正向大量本地電話號碼打出電話；初步調查檢獲的電話卡中，有一個電話號碼涉及近期一宗假冒客服的詐騙案件，事主損失超過9萬元。警方相信今次行動已瓦解一個詐騙電話中心，及時阻止更多騙案發生。

商業罪案調查科訛騙案調查組偵緝督察張正朗。（黃偉民攝）

兩月錄近4,000宗電話騙案 八成涉假冒客服

警方提醒市民，近日電話騙案有急升趨勢，今年8月至9月期間已錄得多達3,900宗電話騙案，當中高達八成涉及假冒客戶服務。

警方呼籲市民提高警覺，如果收到來歷不明嘅客服來電，應主動透過相關機構官方渠道核實對方身份。當對方要求提供金錢、銀行戶口資料或密碼時，就更加要加倍小心。

如有疑問市民亦可隨時使用「防騙視伏App」，輸入可疑電話號碼或網址進行風險評估，或致電警方「防騙易」熱線 18222 尋求協助。

當局正檢視電話卡實名制 議降低個人可登記數量

張正朗續稱今次行動突顯歹待利用本地電話儲值卡進行行騙的情況越來越嚴重。現時個人用戶可向每間電訊公司登記最多10張儲值卡，犯罪集團使用他人名義登記儲卡進行大規模行騙。政府正全面檢視電話卡實名登記制度下的整體運作，並會着手更具針對性的措施，包括降低個人可登記儲值卡的數量限制，與及定立全新罪行，將沒有合法權限或沒有合理辯駁下不當使用的名義登記的儲值卡行為刑事化。

據了解，插在「貓池」內的電話卡是數碼通發出；有人轉售電話卡，結果被歹徒利用。被捕男子無業，負責獲取電話卡及插入貓池。警方在行動中主動聯絡相關電訊商，要求暫停有問題的電話卡，現階段不便評論個別商戶。

警方提醒市民切勿向他人出售自己登記的電話卡，若有關電話卡被人利用作詐騙或其他不法用途，電話卡登記人有機會構成刑事責任。「詐騙」屬於極之嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年。