露宿ATM中心｜未見老翁躺地入睡　其中一邊門柄被拆走難再反鎖

近日網上瘋傳一段影片，有老翁凌晨時佔用上海商業銀行北角分行自動櫃員機中心，鋪地墊酣然大睡，並用繩反鎖兩道玻璃門。有市民欲入內使用提款機，驚見眼前一幕，立即拍下影片上載到社交平台，無奈道「我都只係想拎錢」。事件引來網民熱議，有指老翁已非首次在上址過夜。



《香港01》今日（11日）凌晨前往涉事分行視察，未見該名老翁，任何人都可以自由出入，但玻璃門其中一邊門柄被拆走，相信增加反鎖難度。記者同時前往現場一帶自動櫃員機中心了解，不見該名老翁的蹤影。



《香港01》今日（11日）凌晨前往涉事分行視察，未見該名老翁，任何人都可以自由出入，但玻璃門其中一邊門柄被拆走，相信增加反鎖難度。（陳永武攝）

北角翁反鎖銀行內躺地睡覺 市民未能用ATM感無奈

該市民於Threads發文大呻：「其實我只係想用atm（櫃員機）拎錢，想請問你哋銀行晚上連atm都唔提供服務嗎？」影片見到，上海商業銀行北角分行自動櫃員機中心的兩道玻璃門，被人從內部用繩綁着門把手反鎖。樓主走近一看，赫然發現有一名老翁脫鞋平躺在一塊綠色地墊上，張口大睡，其身旁鋪滿紙巾，並放有3個紙杯及2個裝了物品的膠袋。

帖主無奈未能入內使用提款機取錢，「我唔介意你喺入面瞓，我都只係想拎錢，但你咁樣用繩反鎖成間銀行就真係好有問題」。

佔用私人地方不受阻街罪監管

大律師陸偉雄向《香港01》表示，要評論涉事老翁的行為是否犯法，首先要釐清該場所屬公眾或私人地方。若擺放任何物品或睡在馬路、行人路上，因而阻礙公眾使用，便會受《簡易程序治罪條例》第4A條「在公眾地方造成阻礙」（俗稱「阻街罪」）監管。但就片中所見，老翁霸佔的地方在銀行範圍之內，屬於私人地方，因此相關法例未必適用，加上他未有偷竊或破壞任何財物，亦沒有以撬鎖方式強行進入場所，只能說是屬於民事侵入土地的違規行為，而非刑事罪行。

陸續指，嚴格來說，銀行可以入稟法院申請禁制令，禁止老翁使用該處；亦可以向其追討賠償，因他霸佔並反鎖自動櫃員機中心，導致顧客無法使用相關服務，影響了銀行運作。不過，陸偉雄強調，以上做法屬「硬處理」，現階段老翁的精神狀況未明，或不理解自身行為違法，「攞禁制令唔係唔得，但對弱小市民用啲咁嚴苛嘅手段，我唔係好贊成。」

執業大律師陸偉雄。（資料圖片/湯致遠攝）

陸偉雄籲溫和方式處理 指不涉刑事警察亦只會勸離

他建議採用較為溫和的做法，如銀行可安排保安員看守，若老翁出現並霸佔地方，再上前勸喻及請他離開，「如果伯伯被勸喻離開，一次、兩次、三次，知道將來都唔可以嚟呢度瞓覺，可能以後都唔嚟呢度」，故保安只需駐守一段短時間，讓對方知悉行為不妥，相信問題便會迎刃而解。他亦補充，由於事件不屬刑事性質，即使報警，警方到場後同樣會採取勸離做法。

陸偉雄認為社工應介入，接觸老翁了解其需要，並引導他前往庇護中心或社區會堂，「對伯伯呢類人，佢唔係真係破壞，只係可能精神健康有問題，或者露宿者搵個竇啫」，故應採取軟性做法令對方「知難而退」。

近日網上瘋傳一段影片，有老翁凌晨佔用上海商業銀行北角分行自動櫃員機中心，鋪地墊酣然大睡。（Threads@1iiliii___授權）

上海商業銀行：已聯絡社福機構 就引起不便致歉

上海商業銀行回覆傳媒查詢時表示，關注英皇道分行自助銀行服務區曾出現未經授權佔用的情況，已跟進事件及檢視相關安排。上商稱關注到近日天氣開始轉涼，故已聯絡有關社福機構，協助有需要的露宿者獲得適切支援，又就事件引起客戶不便致歉，並感謝客戶的諒解。

上海商業銀行北角分行自動櫃員機中心的兩道玻璃門，被人從內部用繩綁着門把手反鎖。（Threads@1iiliii___授權）

網民直斥行為離譜 多人認出老翁長期霸佔銀行過夜

有網民直指，「唔係講笑，第一眼以為有人瓜咗」、「雖然瞓街都係辛苦，但唔係咁樣霸了人家地方走去瞓，如果今日可以咁樣霸，不如遲下去人家屋企同樣反鎖瞓覺，真係奇怪的事日日有」。

有人認出老翁非首次在銀行入睡，「此人長期在這裏過夜，曾查問銀行員工，已嘗試報警，但仍被繼續長期霸佔」、「北角慣犯，不過入唔到都好啲，佢都幾臭」、「如果無認錯地方係咪北角麥當勞隔籬嗰間，之前經過佢都無鎖門齋挨住一邊瞓，估唔到宜家進化到鎖埋門」。

有人批評其行為離譜，「喺入面瞓都算，鎖埋當自己屋企真係大癲」，又呼籲樓主應報警及通知分行，以防更多人「有樣學樣」，「銀行提款空間屬於銀行範圍，而家被不明人士喺裏面反鎖，身為好市民，應該立即報警」、「盡好市民責任，見疑即報，話有人暈咗，好危險，有生命危險」。

老翁脫鞋平躺在一塊綠色地墊上，張口大睡，其身旁鋪滿紙巾，並放有3個紙杯及2個裝了物品的膠袋。（Threads@1iiliii___授權）

香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4A條「在公眾地方造成阻礙」（俗稱「阻街罪」）訂明，任何人如無合法權限或解釋，在公眾地方陳列、留下物品，或導致他人陳列或留下物品，而該物品對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害（或可能造成阻礙、不便或危害），即屬犯罪。一經定罪，最高可被判處罰款2.5萬元及監禁3個月。