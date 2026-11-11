警搗洗黑錢集團拘22人　涉誘內地人來港開戶提款　3個月洗$1.5億

警方昨日至今日（10至11日）搗破一個跨境洗黑錢集團，共拘捕22人，包括集團骨幹成員，負責操控洗黑錢樞紐。行動中，人員檢獲大批證物，包括超過1,600張銀行提款卡、約585萬元現金及超過200部手提電話。



根據調查顯示，涉案集團自今年8月起活躍，3個月已清洗超過1.5億元黑錢。集團分工仔細，會招攬持雙程證者來港開户，並會派發已收黑錢的銀行卡，指示他們到不同銀行的自動櫃員機提取現金，再由「跑腿」將現金交到集團主腦的店舖，利用買賣虛擬貨幣的手法清洗黑錢。



據了解，被招攬抵港開戶者賣一個戶口，可收取約500至1,000元報酬；提款人及跑腿則收取約數百至1,000元犯案。



警方破一個跨境洗黑錢集團，共拘捕22名男女，檢獲大批證物，包括超過1,600張銀行提款卡、約585萬元現金及超過200部手提電話。（林振華攝）

新界北總區刑事總部行政及支援警司王子于表示，新界北總區刑事部一直有留意持雙程證者來港開設傀儡戶口，以收取犯罪得益的犯案手法。探員經過分析大量銀行文件及翻查大量相關閉路電視片段，鎖定一個自2026年8月起在本地活躍、有組織及分工明確的跨境洗黑錢集團。

經調查及部署，新界北總區刑事部於2026年11月10日至11日展開拘捕行動，搜查一間賓館、一個劏房單位，以及一間以虛擬貨幣場外交易所（OTC）作掩飾的店舖，共拘捕22人，包括兩名本地中國籍人士及20名持雙程證的來港者；同時檢獲大批證物，包括超過1,600張銀行提款卡、約585萬元現金及超過200部手提電話。

王子于續指，初步調查顯示該跨境洗黑錢集團已被成功瓦解，是次行動已重創相關犯罪現金流，並制止犯罪分子繼續利用這些本地傀儡戶口洗黑錢。警方按該跨境洗黑錢集團的犯案模式估計，該集團在今年8月至10月期間，已清洗超過1.5億元黑錢。

持雙程證者來港開戶提黑錢 轉交跑腿送到主腦店舖清洗

新界北總區科技及財富罪案組總督察莊婉娜稱，根據調查顯示，該集團具有明確且仔細的分工。首先集團會招攬持雙程證者抵港，與開戶蛇頭會合，隨後他們會被接應至商場內的快餐店，利用集團提供的手提電話在網上開設香港銀行帳戶。這些帳戶其後會被用作為傀儡帳戶，以接收不明來歷的資金及詐騙款項。

第二，犯罪集團亦會招攬持雙程證者來港擔任提款人（俗稱撳錢仔），向他們發放已接收黑錢的銀行提款卡，指示他們到不同銀行的自動櫃員機提取現金。調查又發現，集團成員會刻意安排提款人前往不同地點、不同銀行的自動櫃員機提款，藉此分散注意力，增加警方及銀行偵測與追查洗黑錢活動的難度。

第三，集團會安排跑腿在預先短期租用的單位或賓館內，收集「撳錢仔」提取的現金。這些現金隨後會由跑腿帶到一個作為洗黑錢樞紐、即以虛擬貨幣場外交易所作掩飾的店舖。集團主腦就是這店舖的董事，並且在內工作，從而令他能夠方便、頻繁地接收跑腿帶來的大量現金，亦可以不同手法處理犯罪得益，包括買賣虛擬貨幣等。

警查傀儡戶口及提款卡帳戶紀錄 揭涉逾200本地騙案

王子于指，行動中警方共拘捕21男1女（21至54歲），以涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」。當中包括2名本地犯罪集團骨幹成員，負責操控洗黑錢樞紐；1名擔任跑腿的內地人，負責招攬提款人、派發銀行卡，以及收取與運送現金；19名內地人充當開戶中介（俗稱「蛇頭」）、提款人及傀儡戶口持有人。

根據警方調查，綜合被犯罪集團操控的戶口，以及行動中檢獲的銀行提款卡帳戶紀錄，警方發現案件共牽涉超過200宗本地騙案。所有被捕人現正被扣留調查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方重申，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用，或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。

警方提醒市民「唔租、唔借、唔賣」，切勿借出、租出或出售戶口（包括銀行、證券及儲值支付工具戶口等），戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人已干犯「洗黑錢」罪。