夾公仔舖竊案頻仍　荃灣警派「安荃網」宣傳品　即睇6大防盜攻略

近期，荃灣區內夾公仔機店舖不時發生盜竊案件。有見及此，荃灣警區警民關係組人員，主動走訪市中心一帶商店，包括多間夾公仔機舖頭，與一班用心經營的店員傾談交流，了解店舖實際環境及防盜需要，並宣傳預防盜竊方法，派發「安荃網」防盜宣傳品。警方除傳遞防罪資訊，亦希望與商戶並肩同行，攜手建立和諧、零罪的社區。



警方建議加裝高清監控鏡頭及警報系統。（荃灣警區 Facebook）

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警方提醒以下實用防盜措施：

1. 設置最新智能迎賓機，擺放於當眼位置或收銀處，提醒顧客同店員時刻保持警覺；

2. 與商戶合作擺放最新款防盜投射提示燈，將防盜訊息投射在舖面地面，只要行經也可「一眼睇到」，加強宣傳和警示效果；

3. 派發防盜警告標語貼紙，並張貼溫馨提示於店舖當眼位置；

4. 建議加裝高清監控鏡頭及警報系統；

5. 高風險商品集中陳列及加上電子防盜標籤；

6. 為員工進行定期防盜培訓，設立可疑人物通報機制。

警方提醒，「一念之差，可能鑄成大錯」，切勿以身試法。荃灣警區推行 Project Net「安荃網」計劃，希望透過整合社區網絡，連結區內各持份者，將防罪訊息快速傳遞開去，發揮警民合作，共同守護社區的能力。

警方建議高風險商品集中陳列，並加上電子防盜標籤。（荃灣警區 Facebook）

除了荃灣，近期各區均發生多宗夾公仔竊案，甚至有店舖被刑事毀壞。11月10日凌晨，荃灣大壩街一間夾公仔舖，遭兩名黑衣人淋紅色顏料破壞，店內的夾公仔機、地板和天花全告「染紅」；店主指，夾公仔機內的公仔是人氣品牌Jellycat，疑遭同行「眼紅」破壞。9月28日，天水圍新北江商場一間夾公仔舖，一周內被賊人兩度「光顧」，盜去自助兌錢機共約7,000元現金。9月27日，大角咀道一間夾公仔舖亦被搜刮機台錢箱，損失約1萬元。