杏花邨嶺南中學疑爆欺凌　家屬報警批學校處理差　校方：正跟進

網上流傳帖文，指港島杏花邨嶺南中學懷疑發生「集體欺凌」事件，疑被欺凌的男生由家人帶往醫院驗傷及報警。家人發文指控校方僅以記小過及停課3日懲處相關學生，認為沒有警誡性，未能保護受創者。《香港01》前往涉事學校了解，獲訓導主任確認「學生之間有衝突事件」，將就懲處及教導作跟進。《香港01》正就事件向警方及教育局查詢。



港島杏花邨嶺南中學，懷疑發生校園欺凌事件，家長報警追究。（黃偉民攝）

稱姪兒遭集體欺凌跟蹤恐嚇 家屬轟學校懲處兒戲

發文者稱，其姪兒在嶺南中學被集體欺凌，家人已經帶他往醫院驗傷，並在警署正式立案，「我們現在對嶺南中學校方的處理態度感到極度震驚、無助和憤怒。面對一宗涉及集體欺凌、沿途跟蹤恐嚇至屋企的嚴重事件，學校目前給出的處分，竟然只是記一個小過及停課三日。三日後這班人放完假回校，姪仔要在甚麼環境下上堂？學校到底有沒有任何實質的隔離措施去保護一個學生？難道要受害者家庭每天活在惶恐之中？學校承認校內CCTV拍下全過程，亦有其他證據確鑿，為何處分如同兒戲？」

有網民指其姪兒在嶺南中學被欺凌，不滿校方處理手法和態度。（Threads截圖）

已退學學生留言稱曾遭欺凌

帖文引來迴響，有自稱已退學的學生分享同類經歷，報稱去年在嶺南中學讀中四，現已轉讀VTC，指每逢小息，同學在課室又打又鬧。他點名其中一名同學，偕其他同學宣揚其家人的姓名和地址；又曾跟蹤他。另外，他投訴不見書包，卻反而被記缺點。

一名自稱已退學的學生在帖文下留言，稱曾遭遇類似的欺凌情況。（Threads截圖）

校方：有衝突事件 再跟進懲處及教導事宜

《香港01》今日到涉事的嶺南中學了解。一名姓黃的訓導主任確認學生之間有衝突事件，但以私隱為理由，未能透露詳情。黃主任稱，事發於本周二（11月10日），學生之間有衝突事件，校方展開調查，通知了相關學生的家長。翌日（11日）家長到學校了解後，認為事態嚴重要報警，學校職員陪同報案。

黃主任續稱，警方已立案調查，校方將予以配合。黃說：「之後睇下喺懲處上、教導上再去跟進，包括訓輔導、社工的支援等。」他強調要保障學生整體情況，跟家長有清楚的交代。

港島杏花邨嶺南中學懷疑發生欺凌事件。（黃偉民攝）

根據香港特別行政區政府教育局政策及立法會文件，當局對校園欺凌一貫採取「零容忍」原則，重申絕不接受任何形式或原因的暴力與威嚇行為。局方在《學校行政手冊》中明確要求全港公營學校推行「全校參與」模式訂定反欺凌政策，一旦接獲舉報，校方必須按危機處理機制即時介入，保障受害人安全並制止惡化；若事件涉及嚴重肢體傷亡、跟蹤恐嚇等涉嫌違法情節，校方除了通報教育局外，亦應主動轉介或配合警方跟進調查，絕不能將嚴重衝突淡化為普通學生爭執。