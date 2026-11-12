九龍城滙豐銀行六旬婦存澳元　職員懷疑5張100元屬偽鈔報警

今日（12日）上午10時53分，警方接獲九龍城福佬村道18號滙豐銀行職員報案，指一名女子到來存款，惟其中5張面值100元的澳元懷疑為偽鈔（折合約港幣2,681元）。



涉事女子姓林60歲，聲稱該些澳元為利是錢。警方已檢走相關鈔票作進一步檢驗，正調查是否涉及刑事成份，案件列作「檢取偽製紙幣」跟進。



現場是九龍城福佬村道18號滙豐銀行。（馬耀文攝）

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何人知道或相信任何屬流通紙幣或受保護硬幣的偽製品的物品是上述偽製品，而將該物品作為真的流通紙幣或真的受保護硬幣行使或付給；或知道或相信任何屬上述偽製品的物品是上述偽製品，而將該物品交付另一人，意圖由該另一人或其他人將該物品作為真的流通紙幣或真的受保護硬幣行使或付給，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年。

任何人知道或相信任何屬流通紙幣或受保護硬幣的偽製品的物品是上述偽製品，而在無合法權限或辯解下將該物品交付他人，則該名首述的人即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁3年。

九龍城福佬村道18號滙豐銀行職員報案，指收到5張100元懷疑澳元假鈔。（馬耀文攝）

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