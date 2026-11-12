詐騙身份百變　老婦接「親人」來電氹見面　醒目的士司機送回家

詐騙手法層出不窮，且「身份」百變。有網民今日（12日）發帖透露，其母親昨日收到扮成其親人的詐騙電話後，被遊說外出搭的士會面。所幸的士司機聽到其母親與騙徒的對話內容覺得可疑，於是立即掉頭，將其母親送回家。帖主直言：「呃老人家出去，想綁架勒索？」



騙徒致電帖主母親多次。

帖主在文中指出，母親接獲一名扮成其親人的來電，對方著她乘搭的士前往九龍灣臨澤街見面，其母不虞有詐，按指示搭的士前往騙徒所述地點。一路上，母親與騙徒一直通電話，對方指示她如何前往目的地等。

所幸的士司機十分機警，聽到其母的對話內容後，覺得事有蹊蹺，遂直接掉頭將其母親送回家中。帖主直言：「這樣呃老人家出去，想綁架勒索？ 大家真的好好小心照顧家中老人家。」帖文中，亦附上一張電話號碼的圖片，顯示騙徒利用同一號碼，致電其母親多次。

即睇警方教路防騙貼士：

防範電話騙案的核心原則是：「不要單靠電話作出重大決定；遇到聲稱緊急情況時，以冷靜、核實與求證為先。」

1. 保持冷靜、掛斷並親自核實；

2. 記住政府與警方不會用此方式索要款項；

3. 拒絕在電話中提供個人或銀行密碼、一次性密碼（OTP）；

4. 教育家中長者與弱勢親友；

5. 保存證據並記下來電號碼。