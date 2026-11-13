柴灣興華邨血案｜街坊聞血案感驚訝　鄰居：平時好和諧

柴灣興華邨卓華樓昨日（12日）傍晚發生倫常血案，31歲兒子涉嫌用菜刀斬傷母親被捕；63歲傷者現時留醫深切治療部情況嚴重。有街坊聞悉血案感到愕然，指事主一家鮮有傳出吵鬧聲：「 成家人出出入入，買嘢食飯，好和諧。」



事主一家四口住在興華邨。（黃偉民攝）

被捕男子31歲姓黃，與父母及兄長同住興華邨卓華樓。一名姓黎的街坊坦言極少聽到涉事單位傳出打鬥聲：「真係好少、好少好少，好靜嘅。（涉事家庭）搬嚟廿幾年，廿幾年都無其他嘢。」

黎先生續指，平日亦與該家庭的成員有打招呼：「無問題，幾好嘅。經常講賭吓馬仔嘅嘢。平時好好，成家人出出入入，買嘢食飯，好和諧嘅。」對今次血案感到驚訝。

卓華樓一對母子發生爭執，六旬母親被斬傷，31歲兒子被捕。（黃偉民攝）

盧婦頭、頸、面、背及手部有刀傷，清醒被送往東區醫院接受治理。（資料圖片）

案發於昨日（12日）傍晚6時許，警方接獲一名31歲黃姓男子報案，表示自己在興華（一）邨卓華樓住所用刀襲擊63歲盧姓母親。警員接報到場，在上址檢獲兩把分別長約25厘米及27厘米的菜刀。盧婦頭、頸、面、背及手部有刀傷，清醒被送往東區醫院接受治理。

警方經初步調查，相信涉案母子在上址曾因瑣事爭執，其後黃男用刀襲擊母親，涉嫌「傷人」被捕，現正被扣留調查。案件交由東區警區重案組跟進。

據了解，黃男與父母及兄長同住上址超過20年，他失業接近一年，期間多次被母親指責失業以及缺乏謀生能力，造成精神受壓。昨日（12日）傍晚，母親要求黃男協助買煙，但黃男拒絕，於是母親開始斥責。

根據第212章 《侵害人身罪條例》第17條「意圖造成身體嚴重傷害而傷人或打人」，任何人意圖使任何人受殘害、外貌毀損、成為傷殘或身體受其他形式的嚴重傷害，或意圖抗拒或防止任何人受到合法拘捕或扣留而以任何方式非法及惡意傷害任何人或導致任何人身體受嚴重傷害，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處終身監禁。

至於第212章 《侵害人身罪條例》第19條，意圖或魯莽地非法傷人或對他人身體加以嚴重傷害，最高刑罰可處監禁3年。

市民如發現家人情緒持續不穩或面對嚴重家庭危機，可致電社會福利署24小時熱線 2343 2255，或聯絡明愛向晴軒24小時家庭危機支援熱線 18288 尋求即時專業諮詢與情緒疏導。