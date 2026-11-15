少年警訊周年會操參與隊數創新高　15歲會操指揮員勉學員持之以恆

「少年警訊周年會操2026」已於今日（15日）在警察學院圓滿舉行，今年有28支隊伍參加，較去年增加8支，參與隊伍數目創歷年新高。會操由警務處處長暨少年警訊副總名譽會長周一鳴擔任檢閱官；副處長（行動）葉雲龍、行動處處長呂錦豪及助理處長（公共關係）暨少年警訊中央諮詢委員會主席陳思達擔任頒獎嘉賓。



其中，15歲陳逸朗今年獲挑選為會操指揮員，他去年接受指揮刀動作及中式會操指揮技巧訓練，更曾率領38名隊員於內地表演花式步操。他亦剛於10月晉升為少年警訊深資領袖，他期望以自身經歷勉勵其他學員，只要持之以恆、努力不懈，便能實現目標。



警務處處長周一鳴（左一）在周年會操中擔任檢閱官。

參與隊伍數目創歷年新高

周年會操是少年警訊年度盛事，每年均吸引多支隊伍參與。今年有28支隊伍參加，較去年增加8支，參與隊伍數目創歷年新高。會操設有多個團體獎項，包括中、小學組「最佳步操小隊」冠、亞、季軍、「最佳制服儀表小隊」、「最積極投入小隊」及「步操優異獎」。個人獎項包括中、小學組「全場最優秀隊員」及「小隊優秀隊員」。今年全部隊伍均以「正步」經過檢閱台，顯示各隊的步操水平有所提升。警察樂隊少年團在會操前表演，而會操期間亦首次加入總部步操隊的「花式步操」表演。

會操期間首次加入少年警訊總部步操隊「花式步操」表演。

15歲會操指揮員經驗豐富 耳聽八方應對突發情況

於去年周年會操榮獲「小隊優秀隊員」的15歲少年警訊會員陳逸朗，今年獲挑選為會操指揮員。他於2022年加入少年警訊，其後成為總部步操隊隊員，並於2025年通過「中式步操-指揮員培訓班」選拔，接受指揮刀動作及會操指揮技巧訓練。他曾多次於各項典禮中擔任指揮員，其中包括於今年5月帶領38名隊員在「深圳少年警營2026年度會操大賽」中表演花式步操。

他表示，擔任會操指揮員除了要熟悉會操流程、口令外，亦要「眼觀四面，耳聽八方」，時刻掌握現場情況，靈活應對突發狀況，步操技巧則講求精準到位。當中，軍姿動作紮實要靠持之以恆的訓練，才能在會操中展現精湛技巧與專業風範。而他亦剛於10月晉升為少年警訊深資領袖，他期望以自身經歷勉勵其他學員，只要持之以恆、努力不懈，便能實現目標。

少訊會員陳逸朗（前排第一）首次擔任會操指揮員。

小學組「全場最優秀隊員」得獎者王芷萱就讀於樂華天主教小學六年級。她於2024年加入少年警訊，在經過兩年訓練後獲選為學校小隊指揮員，協助教導新隊員步操技巧，將所學傳承下去。而是次獲獎是對她刻苦練習的成果予以肯定。

中學組得獎者則是就讀高主教書院中五的林劻毅。他加入少年警訊已有5年，自小對步操及升旗抱有濃厚興趣，並積極參與相關訓練。他表示，從訓練中體會到，步操不僅講求個人動作準確，更重視團隊默契與協作，唯有隊員彼此配合，才能展現整齊一致的步伐。

首邀澳門治安警少年團參與

為促進與不同青少年團體的交流及合作，今年會操亦邀請五大紀律部隊青年團參與，包括懲教先鋒領袖、海關青年領袖團、消防及救護青年團、入境事務處青少年領袖團及香港航空青年團。此外，今年更首次邀請到澳門治安警少年團參與，進一步加強兩地青少年的交流。

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少年警訊總部步操隊首公開招募 學員倍增至80人

少年警訊總部步操隊近年規模持續擴大。今年，總部步操隊首次以公開招募形式招收學員，令人數上升一倍至80人，為隊伍注入新動力。透過恆常訓練及參與各項典禮，隊員的步操技巧及整體表現均顯著提升。總部步操隊今年參加了多個大型典禮，包括五四青年節、7月1日香港特別行政區成立29周年及十一國慶升旗禮等，學員有機會實踐其練習的成果。

升旗及步操訓練是少年警訊推動愛國教育的重要一環。自2022年起，少年警訊安排義務步操教官走訪中小學，教授升旗禮儀、國歌、列隊、步操動作、口令，以及懸掛國旗的技巧。透過訓練，學員不僅能培養紀律及團隊精神，更能加深對國家的認識，增強國民身份認同及民族自豪感。