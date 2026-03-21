少訊頒獎禮再創紀錄逾1400人獲獎　4屆金星得主：學懂守法、防騙

警務處今日（21日）舉辦「少年警訊（少訊）獎勵計劃2025金星頒獎典禮」，以表揚過去一年積極投入參與活動、表現卓越的少訊會員。警務處處長周一鳴致辭時表示，警方致力推動青年發展工作，引領年輕一代跳出舒適圈。警務處將繼續透過少訊凝聚社會各界力量，栽培未來的社會棟樑。



今年有逾1,400人獲獎，其中中四學生蘇同學已連續4屆獲得金星章，她指出獲獎關鍵是在活動中學習，例如學會守法、自律及防騙等；亦因前輩的分享和鼓勵，使她發奮讀書，學業成績也有所提升。



警務處今日（21日）舉辦「少年警訊（少訊）獎勵計劃2025金星頒獎典禮」。（警方提供）

警務處處長周一鳴致辭時表示，作為維護社會治安、服務社群的中堅力量，警方透過「少年警訊獎勵計劃」多元化、具深度的活動，包括步操與升旗訓練、內地交流團和歷奇鍛鍊等，致力推動青年發展工作，引領年輕一代跳出舒適圈，開拓視野，不少少訊會員參加活動後變得積極自信，展現領袖潛能。

周一鳴感謝社會各界、學校、家長及會員多年來的鼎力支持，特別是少訊中央諮詢委員會、各區名譽會長，以及各少訊合作伙伴，在各個層面的無私奉獻，讓少訊能不斷精益求精，為青少年提供更豐富多元的活動與訓練機會。他指，警務處將繼續透過少訊凝聚社會各界力量，栽培未來的社會棟樑。最後，他鼓勵得獎學員繼續秉持堅毅與奮鬥的精神，不斷學習和超越自己，將來成為國家與香港的棟樑之才，為社會作出貢獻。

警務處處長周一鳴致辭。（警方提供）

今屆獎勵計劃共6,257名少訊會員參與，得獎人數達1,432人，再創紀錄，其中153人獲頒金星章、384人獲頒銀星章及895人獲頒銅星章。總得獎人數較第一屆增長3倍，金星章人數更增長10倍。典禮上亦表揚各區少訊學校支會積極推動防騙宣傳和維護國家安全教育。

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來自元朗區的中四生蘇同學已參與4年獎勵計劃，並連續4屆獲得金星章。蘇同學表示，獲獎關鍵是在活動中學習，例如學會守法、自律及防騙等。她補充道，最初見弟弟參加少訊半個月脾氣變好，待人接物更有禮貌，也更守時，所以也決定加入。另外，她亦在少訊聆聽不少前輩的分享，明白讀書單靠天賦並不足夠，必須要努力用功，於是由中三開始變得更用心，學業成績也有所提升。

來自元朗區的中四生蘇同學已參與4年獎勵計劃，並連續4屆獲得金星章。（警方提供）

少訊自1974年起，以培育青年領袖和滅罪伙伴為目標，舉辦多元化的活動及訓練，並於 2022年推出「少年警訊新策略 — IDEAS@JPC」。「IDEAS」當中的「I」代表 Innovation（創新思維）、「D」代表 Discipline（守法自律）、「E」代表 Exposure（多元視野）、「A」代表 Adventure（歷奇鍛鍊），而「S」代表 Synergy（協作共創）。

獎勵計劃以「IDEAS」為主題，舉辦嶄新活動如「少年警訊創新科技大賽」，以及創科文化交流團如到訪酒泉見證衞星發射和內蒙古自治區參觀防沙治沙工程。會員參與活動可取得積分，達到指定標準將獲頒金、銀、銅星章和證書以作獎勵。有關計劃詳情，請參閱專題網頁：www.police.gov.hk/ppp_tc/16_jpc/jpc_award_scheme.html。

警務處今日（21日）舉辦「少年警訊（少訊）獎勵計劃2025金星頒獎典禮」。（警方提供）