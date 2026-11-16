葵廣米芝蓮前主廚燒賣店涉無牌營業　食環接3投訴　已巡查提檢控

葵涌廣場一間由米芝蓮前主廚主理、新開張的點心店爆紅成「人氣燒賣店」，連日吸引大批市民排隊。《香港01》今日（16日）接獲讀者報料，指已向食環署舉報並獲回覆證實店舖涉嫌無牌經營。記者今午到場視察，見店舖仍如常營業，老闆「輝哥」接受電話訪問時表示，證實已接獲食環署通知將就無牌經營發出告票及罰款。他解釋，自租舖起已着手申請牌照，但因地台高出半厘米，懷疑不符合標準而延誤審批。



食環署發言人回覆《香港01》查詢指，根據紀錄，該處所正申請食物製造廠牌照。由11月初至今（16日），署方共接獲3宗相關投訴。食環署曾派員巡查該處所，發現其涉嫌無牌經營食物業，已即時向負責人提出檢控。署方會繼續密切留意有關處所的情況；如發現違規行為持續，會採取進一步檢控行動。



老闆輝哥解釋，自租舖時已着手申請牌照，但因地台高出半厘米，懷疑不符合標準而延誤審批。(資料圖片／梁偉權攝）

租舖即申牌照 疑上手鋪磚升高地台累審批延誤

涉事小食店的老闆輝哥向《香港01》記者表示，店舖於10月29日開業，當他租下舖位時已立即委託牌照公司申請食物製造廠牌照，惟至今仍未正式批出，因為有食環署人員在店舖開業前曾到場視察環境，發現地台比原本高度高出約半厘米，懷疑不符合標準；隨後署方又找來相關部門評估，導致牌照的審批程序出現延誤。他估計，上一手在地台位置鋪設了一些廚房磚，所以令其高出一級左右。

無牌經營遭食環署發告票 若下令停業會配合

就店舖如常經營一事，輝哥指雖然已接獲署方通知將就無牌經營發出告票罰款，惟現階段暫未被勒令停業。他坦言，即使現時立即獲批臨時牌照，仍須承擔此前無牌經營的罰則。

目前，輝哥稱正與食環署保持溝通，預計數日內會有評估結果。若地台符合標準便無問題；若不符標準，他會按要求拆除及整改地台，並在部門要求停業時全力配合：「如果佢唔符合標準，可能會要求我唔好做生意住停業，咁我都會全力配合。」對於被市民舉報，輝哥表示毫不介意，他指「真係無所謂，唔啱就唔啱。」

《香港01》今日（16日）接獲讀者報料，指懷疑葵涌廣場一間由米芝蓮前主廚主理的人氣燒賣店無牌經營，他向食環署舉報，獲署方回覆證實店舖涉嫌無牌經營，已檢控相關人士。（讀者提供）

無牌經營食物業可罰$5萬囚6月 另每日罰$900

根據《食物業規例》（第132X章），任何人若經營食物業，而該食物業涉及配製食物出售，供人在食物業處所以外地方進食 ( 但不包括冰凍甜點製造廠、奶品廠或由持有根據 《小販規例》 (第132AI章 ) 獲批牌照的小販所經營的業務 ) ，必須持有食環署簽發的食物製造廠牌照。任何人無牌經營食物業即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月，另就違例持續期間內每日罰款900元。

11月12日有網民「直擊」：「未夠六點開門已經排咗成個圈，連葵廣保安都要出動維持秩序。諗緊究竟各位係山長水遠專登過嚟朝聖，定係附近街坊?」(圖片來源：threads/tintina_diary)

較早時有傳媒報道，涉事點心店老闆輝哥從事飲食業30多年，曾服務過多家名店，當中包括「米芝蓮」食府。

輝哥於上周四接受《香港01》訪問時表示，選擇在葵涌廣場開舖，原意走街坊小食路線。店舖開業約10多天，首兩日生意平穩，每日營業額僅接近3,000元，大約為收支平衡的目標，當時仍有餘暇兼賣潮州粉果。然而，隨着首日有網民在社交平台發文推介，加上接受訪問後，小店自開業第三日起生意突然激增，每日甫開門不久便湧現大批市民排隊。

11月12日有網民「直擊」：「未夠六點開門已經排咗成個圈，連葵廣保安都要出動維持秩序。諗緊究竟各位係山長水遠專登過嚟朝聖，定係附近街坊?」(圖片來源：threads/tintina_diary)