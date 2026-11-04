燒賣關注組13推介｜葵芳新店10蚊6粒排長龍/土瓜灣小店必試辣椒油

燒賣推介！魚肉燒賣是香港特色的街頭小吃，不少人由細食燒賣食到大！《香港01》「好食玩飛」記者搜羅網民熱捧的13大必食推介，助大家食遍港九新界的高質燒賣！最平$10/6粒食到，還有4款口味選擇。



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燒賣推介【1】葵廣手工燒賣店—— $10/6粒！粟米／蟹籽味燒賣

近日在Threads上爆紅的燒賣店，是位於葵涌廣場地下的一家新開的手工燒賣店！店舖售賣的魚肉燒賣有4種口味，分別是原味、粟米、蟹籽及墨魚汁，售價只需為$10/6粒，雙併價錢一樣，性價比超高，新開張不久已大排長龍！網民大讚抵食又大粒，味道口感都對得住$10六粒質素。

葵廣手工燒賣店

地址：葵涌廣場地下A48B



燒賣推介【2】永豐潮州食品公司 —— 巨型魚肉燒賣配自家製辣油

永豐潮州食品公司被稱為「土瓜灣最強燒賣」，以巨型魚肉燒賣聞名，燒賣是全人手製作，魚肉味濃而且口感煙韌，喜歡吃辣的朋友亦可以蘸永豐潮州食品公司自家製作的辣椒油，食落更惹味。

永豐潮州食品公司

地址：土瓜灣九龍城道47a號



燒賣推介【3】冠華粥麵 —— 大大粒超足料燒賣

冠華粥麵的手工魚肉燒賣被譽為是「石圍角邨最後的名物」，魚肉足料呈半透明色，燒賣外皮有光澤而且大大粒，絕對是啖啖肉！雖然豉油味道偏淡，但辣油就相當香，而且夠辣，$12/7粒食到！

冠華粥麵

地址：荃灣石圍角村石芳樓地下7號舖



燒賣推介【4】金華美食 —— 人氣金龍燒賣配鵝油香甜豉油

位於長沙灣的「金華美食」，開業超過二十年，主打魚肉燒賣、陳皮魚蛋、腸粉等多款港式小食。招牌魚肉燒賣（$10/5粒）以人氣本地品牌金龍燒賣製成，口感彈牙煙韌，沒有硬實感；魚肉燒賣魚味豐富而不腥，配上小店秘製辣油及鵝油香甜豉油，惹味之餘充滿層次感，辣油辣得過癮有後勁！

金華美食

地址：深水埗昌華街20號金華閣地下1號舖



燒賣推介【5】日昇車仔麵 —— 燒賣配麻油

雖然日昇車仔麵主打車仔麵，但原來燒賣同樣是必食推介！香港燒賣關注組成員對日昇車仔麵的燒賣讚口不絕，不但大讚燒賣有油香味、皮薄煙韌有口感、粒粒飽滿有光澤，而且燒賣更加入了麻油搭配，令其更香、更滋味。

日昇車仔麵

地址：太子荔枝角道82號地下



燒賣推介【6】新天中藥茶館 —— 中藥舖自家製鯊魚肉燒賣

位於北角的中藥舖「新天中藥茶館」，不止售有一系列由已故註冊老中醫師處方的獨門配方涼茶，原來還有賣自家製燒賣！這兒的燒賣與坊間常食到的魚肉豬肉混合版本不同，而是單純由鯊魚肉及木薯粉製成，深海魚肉向來富有咬口，所以亦令彈牙、煙韌，成了新天的一大特色！

新天中藥茶館

地址：北角屈臣道2號海景大廈A座地舖

電話號碼：2557 8870



燒賣推介【7】餓媽家姐 —— 超脆炸燒賣 鹹蛋黃醬/火龍果醬

尖沙咀厚福道「餓媽家姐」是關注組熱捧的小店之一，麻雀雖小，卻有著各式各樣的香港小食， 如漢堡包、腸粉、魚蛋、撈麵等，當中最招牌為脆卜卜炸燒賣！這兒的炸燒賣不是單純點豉油或辣椒油，而是可揀14款自家製醬汁配搭，如鹹蛋黃醬、火龍果醬、黑松露醬、明太子、麻辣醬等等，選擇多多！當中， 鹹蛋黃醬最獲網民好評，夠惹味！如喜歡清新一點，又可揀酸甜的火龍果醬。

餓媽家姐

地址： 九龍尖沙咀柯士甸路15號金巴利大廈E座 J號舖



燒賣推介【8】林記小食 —— 紅磡老字號 街坊名店手工燒賣魚蛋

區內有名燒賣小店林記小食，主打街頭小食，包括燒賣、魚蛋、腸粉，自家製魚肉燒賣煙韌彈牙，並非霉霉爛爛、充滿粉感的劣質燒賣，配上秘製豉油更加好味。腸粉好滑身，沒有糊爛的口感，加上大量甜醬、花生醬更惹味。

+ 1

林記小食

地址：紅磡差館里21號



燒賣推介【9】呂仔記二哥一九七八 —— 黃門鱔燒賣

呂仔記曾獲不少媒體來採訪，他們的燒賣用黃門鱔製作，魚味突出及彈牙。用料精良，自然價格較高，售$20/4粒。

（圖片截圖︰小紅書）

呂仔記二哥一九七八

地址︰筲箕灣筲箕灣東大街28-40A號東興大廈地下1號舖

電話︰28858590



燒賣推介【10】強記小食——獨製醬汁 香辣惹味

燒賣配上獨家醬汁，俘虜不少食客。能吃辣的要試他們的香辣醬，好吃！每日有不少人來買燒賣，經過可以一試。

（圖片來源︰資料圖片）

強記小食

地址︰葵芳港鐵葵芳站D出口



燒賣推介【11】7仔——抵食燒賣 總有一間在左右

另外，網民讚7仔燒賣有改進，覺得好味了。網民在Facebook@「香港燒賣關注組」，7仔燒賣生性喇！大改進！而家魚味濃咗，油香還是有點弱，口感煙韌咗，唔再係得舊粉，燒賣皮薄過以前而不爛。新款蔥香豉油汁，蔥香濃郁。」

（圖片截圖︰Facebook@香港燒賣關注組）

燒賣推介【12】迎麵——大粒手包魚肉燒賣 必點甜辣豉油

迎麵是被網民喻為「被車仔麵耽誤的燒賣店」！迎麵的自家製燒賣主打手包魚肉，而且大大粒、口感煙韌彈牙，配上自家製甜辣豉油，極度惹味，值得一試。

迎麵

荔枝角長沙灣道883號億利工業中心地下9號舖



燒賣推介【13】鐘記——南山邨名物 $12/5粒手工燒賣

早前，香港燒賣關注組分享，石硤尾「南山邨婆婆」正式回歸！招牌當然是$12/5粒的豬肉手工燒賣，一向深受街坊歡迎。大大粒燒賣以魚肉拌豬肉碎製成，用料十足，而且只賣$12/5粒。另外，還有魚肉燒賣、牛肉燒賣都是必點推介，連燒賣關注組都點名推介，吸引不少燒賣迷前往。

鐘記

南山邨街市G110號鋪



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