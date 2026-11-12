葵涌廣場米芝蓮前主廚賣$10六粒燒賣　百人繞場保安出動　7點售罄

葵涌廣場近日有一間點心店新開張，竟突然爆紅成為人氣燒賣店。連日來均有多人排隊「朝聖」，今日（12日）傍晚時份，有網民「直擊」達過百人排隊，人龍有如繞場一周，須保安員出動拉起圍帶維持秩序。然而《香港01》記者於晚上8時前趕到，人龍早已消失，原來燒賣於晚上7時左右已經售罄，店舖亦已打烊。根據網上資料，該店開中午12時收晚上9時，售完即止。



有網民發現人流爆多，立即出帖直擊排隊情況：「未夠六點開門已經排咗成個圈，連葵廣保安都要出動維持秩序。諗緊究竟各位係山長水遠專登過嚟朝聖，定係附近街坊？」



有網民「直擊」：「未夠六點開門已經排咗成個圈，連葵廣保安都要出動維持秩序。諗緊究竟各位係山長水遠專登過嚟朝聖，定係附近街坊?」(圖片來源：threads/tintina_diary)

開業第三日突爆紅 人龍逼爆商場

較早時有傳媒報道，原來老闆輝哥從事飲食業30多年，曾服務過多家名店，當中包括「米芝蓮」食府。

輝哥於今晚接受《香港01》訪問時表示，選擇在葵涌廣場開舖，原意走街坊小食路線。店舖開業約10多天，首兩日生意平穩，每日營業額僅接近3,000元，大約為收支平衡的目標，當時仍有餘暇兼賣潮州粉果。然而，隨着首日有網民在社交平台發文推介，加上接受訪問後，小店自開業第三日起生意突然激增，每日甫開門不久便湧現大批市民排隊。

有網民「直擊」：「未夠六點開門已經排咗成個圈，連葵廣保安都要出動維持秩序。諗緊究竟各位係山長水遠專登過嚟朝聖，定係附近街坊?」(圖片來源：threads/tintina_diary)

曾嘗試派籌分流 惟現場更混亂

面對突如其來的龐大人流，放工時段高峰期，曾錄得超過100人輪候。為免人龍造成混亂，商場保安已介入協助維持秩序；輝哥指，曾嘗試派籌分流，惟發現反而令現場更為混亂，故正與商場保安商討更佳的排隊安排。此外，由於所有燒賣均為人手逐粒現場包製，店主坦言不忍顧客在現場苦等一至兩小時，寧願提早截龍及暫停營業，亦希望確保出品穩定。

輝哥指出，現時售賣的配方全屬其自家研發。他解釋，雖然食材由酒樓常用的豬肉、牛肉轉為魚肉，但「打肉餡、打肉漿」的工序與原理一脈相承。目前店內供應原味、墨汁、蟹子、芫荽及粟米共五款口味，當中以墨汁及蟹子最受歡迎；亦有不少顧客查詢能否購買未蒸熟的「生燒賣」回家，但因故不能出售生食品。

《香港01》於晚上8時左右抵達葵廣，發現人龍消失了，原來燒賣舖亦已打烊。據悉該店早於7時已售罄所有燒賣。(梁偉權攝)

老闆坦誠回應網民「魚味不足」及「有時不夠熱」問題

對於網民評價燒賣「魚味及爽彈度略嫌不足」及「有時不夠熱」，輝哥亦坦誠回應。他表示，受限於每串十元的定價，成本上難以選用極高價的魚肉，只能堅持採用新鮮魚肉製作，望食客體諒；至於溫度問題，則因不足一百平方呎的鋪位電力負荷有限，蒸熟燒賣後無法同時開啟保溫設備，現時已改為「少批量、多轉數」蒸製，盡量保持食物熱度。

由於現時舖位面積狹小、人手應接不暇，店舖已無暇製作粉果等其他小食，只能集中應付燒賣需求。為突破產能限制，輝哥透露已在葵涌廣場三樓，租用單位作為前期準備工場，並增聘人手，期望日後能恢復供應更多元化的傳統小食。展望未來發展，店主表示正籌備於大埔開設一間點心專門店。鑑於今次手工魚肉燒賣大受歡迎，屆時亦計劃將「五色魚肉街邊燒賣」帶到大埔新店，讓當區街坊一嘗手藝。

老闆輝哥坦誠回應網民「魚味不足」及「有時不夠熱」問題，望食客體諒。(梁偉權攝)